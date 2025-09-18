खुशखबरी: मिलेगी सस्ती बिजली, 12250 करोड़ रुपए की लागत से राजस्थान के इस जिले में बनेगा 2450 मेगावाट का सोलर पार्क

Rajasthan Solar Project: राजस्थान में अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में एक बड़ी छलांग लगाते हुए 2450 मेगावाट की क्षमता वाला सोलर पार्क स्थापित किया जा रहा है। बीकानेर जिले के पुगल क्षेत्र में बनने वाले इस मेगा प्रोजेक्ट से राज्य को सालाना 4.16 करोड़ यूनिट बिजली सस्ती दरों पर उपलब्ध होगी। इस प्रोजेक्ट पर कुल 12,250 करोड़ रुपए की लागत आएगी और इसे आगामी दो से ढाई वर्षों में पूरा किया जाएगा।
अक्षय ऊर्जा निगम ने इस सोलर पार्क के लिए बीकानेर के पुगल इलाके में 4770 हेक्टेयर भूमि का आवंटन किया है। यहां सोलर पैनल बैटरी स्टोरेज यूनिट और ट्रांसमिशन से जुड़ा सम्पूर्ण इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। परियोजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश को स्वच्छ और सस्ती ऊर्जा मुहैया कराना है।
इस सोलर पार्क से उत्पादित बिजली केवल राजस्थान राज्य के लिए होगी। 4.16 करोड़ यूनिट बिजली सालाना उत्पादन से अनुमान है कि लगभग 10 से 12 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिलेगा।
राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम (RREC) ने परियोजना की निविदा प्रक्रिया शुरू कर दी है। केंद्र सरकार इस परियोजना के लिए लगभग 350 करोड़ रुपए की सब्सिडी प्रदान करेगी। इसके अलावा इस पार्क में आधुनिक बैटरी स्टोरेज सिस्टम भी लगाया जाएगा।