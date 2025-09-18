खुशखबरी: मिलेगी सस्ती बिजली, 12250 करोड़ रुपए की लागत से राजस्थान के इस जिले में बनेगा 2450 मेगावाट का सोलर पार्क

Rajasthan Solar Project: राजस्थान में अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में एक बड़ी छलांग लगाते हुए 2450 मेगावाट की क्षमता वाला सोलर पार्क स्थापित किया जा रहा है। बीकानेर जिले के पुगल क्षेत्र में बनने वाले इस मेगा प्रोजेक्ट से राज्य को सालाना 4.16 करोड़ यूनिट बिजली सस्ती दरों पर उपलब्ध होगी। इस प्रोजेक्ट पर कुल 12,250 करोड़ रुपए की लागत आएगी और इसे आगामी दो से ढाई वर्षों में पूरा किया जाएगा।