Rajasthan: 2 साल की मासूम को दादी के पास छोड़कर पटवारी का एग्जाम दिलाने गए पिता की दर्दनाक मौत, मां गंभीर घायल

Rajasthan Patwari Exam 2025: जयपुर-दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे पर दर्दनाक हादसे में 2 साल की मासूम के सिर से पिता का साया उठ गया। दरअसल पटवारी भर्ती परीक्षा के लिए जा रहे पति-पत्नी की बाइक खड़े ट्रक से टकरा गई। जिसमें युवक की मौके पर ही मौत हो गई और उसकी पत्नी गंभीर रूप से घायल है। यह हादसा बिलौंची पुलिया के पास हुआ। जहां हाईवे के किनारे ट्रकों की अवैध पार्किंग की हुई थी।