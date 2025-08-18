Patrika LogoSwitch to English

Rajasthan: 2 साल की मासूम को दादी के पास छोड़कर पटवारी का एग्जाम दिलाने गए पिता की दर्दनाक मौत, मां गंभीर घायल

Accident On Jaipur-Delhi Express Highway: पटवारी भर्ती परीक्षा के लिए जा रहे पति-पत्नी की बाइक खड़े ट्रक से टकरा गई। जिसमें युवक की मौके पर ही मौत हो गई और उसकी पत्नी गंभीर रूप से घायल है।

जयपुर

Akshita Deora

Aug 18, 2025

Play video
2 साल की बेटी मानसी (फोटो: पत्रिका)

Rajasthan Patwari Exam 2025: जयपुर-दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे पर दर्दनाक हादसे में 2 साल की मासूम के सिर से पिता का साया उठ गया। दरअसल पटवारी भर्ती परीक्षा के लिए जा रहे पति-पत्नी की बाइक खड़े ट्रक से टकरा गई। जिसमें युवक की मौके पर ही मौत हो गई और उसकी पत्नी गंभीर रूप से घायल है। यह हादसा बिलौंची पुलिया के पास हुआ। जहां हाईवे के किनारे ट्रकों की अवैध पार्किंग की हुई थी।

दादा-दादी के पास छोड़कर निकले थे बेटी

मृतक की पहचान शेरपुरा गांव निवासी 27 वर्षीय प्रकाश गुर्जर के रूप में हुई है। वह अपनी पत्नी मिट्ठू गुर्जर को परीक्षा दिलाने के लिए जयपुर ले जा रहा था। दोनों अपनी दो साल की बेटी मानसी को दादा-दादी के पास छोड़कर निकले थे लेकिन रास्ते में बिलौंची पुलिया के पास एक ट्रक अचानक सामने आ गया। प्रकाश बाइक पर नियंत्रण नहीं रख सका और ट्रक में पीछे से जा घुसा।

टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों सड़क पर जा गिरे। प्रकाश की मौके पर ही मौत हो गई जबकि मिट्ठू गंभीर रूप से घायल हो गई। उसे एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां डॉक्टरों की निगरानी में इलाज जारी है। परिवार में हादसे के बाद से ही कोहराम मचा हुआ है। 2 साल की मासूम बेटी को अभी समझ नहीं है कि उसके सिर से पिता का साया उठ चुका है।

18 Aug 2025 11:48 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan: 2 साल की मासूम को दादी के पास छोड़कर पटवारी का एग्जाम दिलाने गए पिता की दर्दनाक मौत, मां गंभीर घायल

