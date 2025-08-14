Rajasthan: मदन राठौड़ बोले- ‘वोट चोरी की शुरुआत सोनिया गांधी ने की’, छात्रसंघ चुनाव पर दिया बड़ा बयान

राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस जब चुनाव हारती है तो वोट चोरी का आरोप लगाती है, लेकिन जीतने पर अपनी पीठ थपथपाती है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर बीजेपी वोट चोरी करती तो कांग्रेस के बड़े नेता जैसे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अशोक गहलोत, सचिन पायलट, टीकाराम जूली और गोविंद सिंह डोटासरा कैसे चुनाव जीत जाते? उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर बीजेपी को वोट चोरी करनी होती तो वह कांग्रेस के इन ‘मठाधीशों’ को धराशायी कर देती।