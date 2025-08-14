Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan: मदन राठौड़ बोले- ‘वोट चोरी की शुरुआत सोनिया गांधी ने की’, छात्रसंघ चुनाव पर दिया बड़ा बयान

Rajasthan Politics: राजस्थान बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कांग्रेस पर वोट चोरी को लेकर हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि वोट चोरी की शुरुआत कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने की थी।

जयपुर

Nirmal Pareek

Aug 14, 2025

BJP state president Madan Rathore
फोटो- पत्रिका नेटवर्क

Rajasthan Politics: राजस्थान बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने गुरुवार को कांग्रेस पर वोट चोरी को लेकर हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि वोट चोरी की शुरुआत कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने की थी। राठौड़ ने कहा कि सोनिया गांधी को 1983 में भारत की नागरिकता मिली, लेकिन वह 1980 में ही मतदाता सूची में शामिल हो गई थीं। उन्होंने इसे ‘चोर मचाए शोर’ की संज्ञा देते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा।

बता दें, यह बयान चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में विधायक चंद्रभान आक्या की तिरंगा यात्रा में शामिल होने के दौरान पत्रकारों से बातचीत में दिया गया।

राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस जब चुनाव हारती है तो वोट चोरी का आरोप लगाती है, लेकिन जीतने पर अपनी पीठ थपथपाती है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर बीजेपी वोट चोरी करती तो कांग्रेस के बड़े नेता जैसे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अशोक गहलोत, सचिन पायलट, टीकाराम जूली और गोविंद सिंह डोटासरा कैसे चुनाव जीत जाते? उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर बीजेपी को वोट चोरी करनी होती तो वह कांग्रेस के इन ‘मठाधीशों’ को धराशायी कर देती।

ये भी पढ़ें

छात्रसंघ चुनाव को लेकर बवाल: RU में पुलिस ने जबरन तुड़वाया छात्र नेता का अनशन, समर्थन में आए अशोक गहलोत
जयपुर
student leader Shubham Rewar

बांग्लादेशियों को मतदाता बनाने का आरोप

राठौड़ ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उसने वोट बैंक के लिए रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को मतदाता सूची में शामिल करवाया। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या इस देश में शासन का फैसला रोहिंग्या और बांग्लादेशी करेंगे या भारतीय नागरिक?

उन्होंने कहा कि जब इनके नाम मतदाता सूची से हटाए जाते हैं, तो कांग्रेस को परेशानी होती है, क्योंकि उनका वोट बैंक खिसकने का डर सताता है। राठौड़ ने कहा कि मतदाता सूची का पुनरीक्षण एक सामान्य प्रक्रिया है, जिसमें 18 वर्ष की आयु पूरी करने वालों के नाम जोड़े जाते हैं और मृतकों या स्थानांतरित लोगों के नाम हटाए जाते हैं।

यहां देखें वीडियो-


जनसेवा में हो प्रतिस्पर्धा- राठौड़

कांग्रेस को चुनौती देते हुए राठौड़ ने कहा कि अगर प्रतिस्पर्धा करनी है तो जनसेवा में करें। उन्होंने कहा कि हमसे ज्यादा लोगों की सेवा करके दिखाओ। जनता का आशीर्वाद पाने के लिए सेवा करो, न कि गलत तरीकों से सत्ता हासिल करने की कोशिश। उन्होंने कांग्रेस पर गलत तरीके से रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को मतदाता बनाकर सत्ता पाने की कोशिश का आरोप लगाया।

छात्रसंघ चुनाव पर क्यो बोले राठौड़?

छात्रसंघ चुनावों के मुद्दे पर राठौड़ ने कहा कि बीजेपी शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से चुनाव करवाएगी। उन्होंने कहा कि छात्रों की प्राथमिकता शिक्षा होनी चाहिए। चुनाव की प्रक्रिया अलग-अलग हो सकती है, जैसे कुछ स्थानों पर मनोनयन की प्रक्रिया अपनाई जाती थी। उन्होंने कहा कि चुनाव कब होंगे, यह फैसला नेतृत्व को करना है।

चित्तौड़गढ़ में अफीम उत्पादन के सवाल पर राठौड़ ने कहा कि अफीम का उपयोग दवा के रूप में होना चाहिए, न कि व्यसन के लिए। उन्होंने कहा कि गलत तरीके से अफीम उत्पादन करने वालों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। इसका उपयोग वैज्ञानिक तरीके से दवाइयों के लिए होना चाहिए, न कि आम नागरिकों द्वारा।

ये भी पढ़ें

दुखद खबर! उत्तराखंड की धराली आपदा में राजस्थान के 5 जवान लापता, कांग्रेस सांसद ने किया दावा
जयपुर
Uttarakhand Dharali Disaster

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

14 Aug 2025 07:04 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan: मदन राठौड़ बोले- ‘वोट चोरी की शुरुआत सोनिया गांधी ने की’, छात्रसंघ चुनाव पर दिया बड़ा बयान

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.