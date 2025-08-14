दुखद खबर! उत्तराखंड की धराली आपदा में राजस्थान के 5 जवान लापता, कांग्रेस सांसद ने किया दावा

Uttarakhand Dharali Disaster: उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली में 5 अगस्त 2025 को आई भीषण प्राकृतिक आपदा ने भारी तबाही मचाई है। इस आपदा के बाद से भारतीय सेना की राजपूताना राइफल्स के कई जवान लापता बताए जा रहे हैं, जिनमें राजस्थान के 5 जवान शामिल हैं। राजस्थान के चूरू जिले के कांग्रेस सांसद राहुल कस्वां ने इस मामले को गंभीरता से उठाते हुए केंद्र सरकार से त्वरित हस्तक्षेप की मांग की है।