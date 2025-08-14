दुखद खबर! उत्तराखंड की धराली आपदा में राजस्थान के 5 जवान लापता, कांग्रेस सांसद ने किया दावा

Uttarakhand Dharali Disaster: उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली में 5 अगस्त 2025 को आई भीषण प्राकृतिक आपदा ने भारी तबाही मचाई है। इस आपदा के बाद से भारतीय सेना की राजपूताना राइफल्स के कई जवान लापता बताए जा रहे हैं, जिनमें राजस्थान के 5 जवान शामिल हैं। राजस्थान के चूरू जिले के कांग्रेस सांसद राहुल कस्वां ने इस मामले को गंभीरता से उठाते हुए केंद्र सरकार से त्वरित हस्तक्षेप की मांग की है।
सांसद कस्वां ने एक्स प्लेटफॉर्म पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि लापता जवानों में चूरू जिले के दो जवान, हरलाल कालेर (रतनगढ़) और सचिन (सादुलपुर), करौली के अजीत राजपूत, सीकर के हरित सिंह और नागौर के पूनाराम शामिल हैं। इन जवानों का उनके परिवारों से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है और न ही कोई ठोस जानकारी मिल रही है, जिससे परिवारजन चिंतित और परेशान हैं।
राहुल कस्वां ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह से आग्रह किया है कि सरकार इस मामले में तुरंत कार्रवाई करे और लापता जवानों की स्थिति के बारे में परिवारों को स्पष्ट जानकारी प्रदान करे।
दरअसल, उत्तरकाशी जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र ने 12 अगस्त 2025 को धराली आपदा में लापता और मृतकों की एक नई सूची जारी की है। इस सूची में 68 लोगों के नाम शामिल हैं, जिनमें 2 मृतक और 66 लापता व्यक्ति हैं। मृतकों में धराली (तहसील भटवाड़ी) निवासी आकाश पुत्र महावीर सिंह और राजस्थान के कोटपुतली निवासी भीम सिंह शेखावत पुत्र महेश सिंह शेखावत शामिल हैं।
वहीं, लापता व्यक्तियों में नेपाल के 24 नागरिकों के अलावा उत्तराखंड, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लोग शामिल हैं। राजस्थान से एक महिला कृतिका जैन पुत्री सुरेश जैन समेत 6 लोग लापता हैं, जबकि बिहार के 13, उत्तर प्रदेश के 8 और हरियाणा का एक व्यक्ति भी लापता बताया गया है।
धराली में लापता लोगों की खोजबीन के लिए सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, स्थानीय पुलिस और प्रशासन की टीमें दिन-रात जुटी हुई हैं। रडार और स्निफर डॉग की मदद से खोज अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन बार-बार बदलता मौसम और बारिश इस कार्य में बड़ी बाधा बन रही है। मौसम साफ होते ही टीमें अपने अभियान में तेजी लाती हैं, लेकिन अभी तक लापता लोगों का कोई सुराग नहीं मिल पाया है।