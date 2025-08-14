Rajasthan: शहीद सुरेन्द्र के परिवार से मिले वायुसेना प्रमुख, डोटासरा बोले- सरकार ने परिवार के साथ सौतेला किया व्यवहार

डोटासरा ने केंद्र सरकार पर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जनता को गुमराह करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में दावा किया था कि इस ऑपरेशन में कोई नुकसान नहीं हुआ, जबकि सच्चाई यह है कि शहीद सुरेंद्र सहित 9 जवानों ने अपनी जान गंवाई। डोटासरा ने इसे शहीदों की शहादत का अपमान बताते हुए कहा कि मोदी सरकार ने 140 करोड़ जनता को अंधेरे में रखा और बार-बार झूठ बोला। यह देश के लिए शर्मनाक है।