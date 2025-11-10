दिल्ली कार धमाके के बाद CM भजनलाल ने सुरक्षा एजेंसियों को किया अलर्ट, जानें क्या बोले अशोक गहलोत

दिल्ली में कार में विस्फोट (PHoto-IANS)
दिल्ली में लाल किले के पास सोमवार शाम बड़ा कार धमाका हो गया। फोर्ट मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर-1 के पास हुए इस विस्फोट में 10 से अधिक लोगों की मौत हो गई, जबकि 24 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। धमाके के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। पुलिस ने मौके को चारों ओर से घेर लिया है और फॉरेंसिक टीम जांच में जुट गई है।
आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। एनआईए और एनएसजी की टीमें भी घटनास्थल पर पहुंच चुकी हैं। वहीं धमाके के बाद राजस्थान में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। पुलिस सर्च अभियान चला रही है। उधर, प्रदेश के नेताओं ने भी घटना पर गहरी चिंता व्यक्त की है।
राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने दिल्ली में हुए विस्फोट पर गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने ईश्वर से मृतकों की पुण्यात्मा की शांति और शोक संतप्त परिजनों को यह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करने की कामना की। उन्होंने हादसे में घायलों के जल्द ठीक होने की भी कामना की।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लिखा कि दिल्ली में हुई विस्फोट की घटना अत्यंत दुखद एवं पीड़ादायक है। इस हृदयविदारक हादसे में अपनी जान गंवाने वाले नागरिकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति व घायलों को पूर्ण स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें। घटना की गंभीरता को देखते हुए प्रदेश की सभी सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रहने, सतर्कता बढ़ाने तथा कड़ी निगरानी रखने हेतु निर्देशित किया गया है।
केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने लिखा कि दिल्ली में हुए ब्लास्ट में जान गंवाने वाले निर्दोष नागरिकों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके परिजनों को हृदय से संवेदनाएं प्रेषित करता हूं। ईश्वर से घायलों के शीघ्र पूर्ण स्वस्थ होने की प्रार्थना है।
राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया पर लिखा कि दिल्ली में लाल किले के पास हुए धमाके में कई लोगों की मौत की सूचना अत्यंत पीड़ादायक एवं चिंताजनक है। पुलिस एवं सुरक्षा एजेंसियों को इस घटना की तह तक जाकर पूरी जांच करनी चाहिए। शोकाकुल परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। मैं ईश्वर से घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना करता हूं।
सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास कार में हुए विस्फोट के कारण जनहानि का हो जाना अत्यंत दुखद है। ईश्वर से प्रार्थना है कि इस विस्फोट में दिवंगत हुए नागरिकों की आत्मा को शांति मिले और घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हो।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा ने कहा कि दिल्ली में लाल किले के पास ब्लास्ट की खबर भयावह और चिंताजनक है। यह धमाका देशवासियों को झकझोर देने वाला है। राजधानी को इस तरह दहला देना सुरक्षा व्यवस्था और खुफिया तंत्र की नाकामी को दर्शाता है। मैं ईश्वर से दिवंगतों की आत्मा को शांति प्रदान करने और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं।
यह वीडियो भी देखें
पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने भी लिखा कि दिल्ली में हुए धमाके की खबर बेहद चिंताजनक है। यह घटना अत्यंत संवेदनशील इलाके में हुई है। इस ब्लास्ट में कई लोगों के प्राण चले गए और कई अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मैं मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग