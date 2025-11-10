दिल्ली कार धमाके के बाद CM भजनलाल ने सुरक्षा एजेंसियों को किया अलर्ट, जानें क्या बोले अशोक गहलोत

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लिखा कि दिल्ली में हुई विस्फोट की घटना अत्यंत दुखद एवं पीड़ादायक है। इस हृदयविदारक हादसे में अपनी जान गंवाने वाले नागरिकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति व घायलों को पूर्ण स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें। घटना की गंभीरता को देखते हुए प्रदेश की सभी सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रहने, सतर्कता बढ़ाने तथा कड़ी निगरानी रखने हेतु निर्देशित किया गया है।