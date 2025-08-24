Rajasthan: प्रदेश में इस विभाग की ब्लॉक सुपरवाइजर अब महिलाओं के लिए बनेंगी साइबर सुरक्षा दूत, दी जा रही ट्रेनिंग

जयपुर। महिला अधिकारिता विभाग की ब्लॉक सुपरवाइजर अब महिलाओं के लिए साइबर सुरक्षा दूत बनेंगी। कॉलोनियों से लेकर गांव-ढाणियों तक जाकर वे महिलाओं को साइबर अपराधों के बारे में जागरूक करेंगी, साथ ही उनसे बचाव के तरीके और संबंधित कानूनों की जानकारी भी देंगी। इसको लेकर ब्लॉक सुपरवाइजरों को प्रशिक्षित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। महिलाओं को डिजिटल युग में सुरक्षित रखने की दिशा में विभाग की यह पहल अहम कदम मानी जा रही है।