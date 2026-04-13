जयपुर और बीकानेर सेशन कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी से हड़कंप, कोर्ट परिसर खाली कराया

Jaipur-Bikaner Court Bomb Threat: राजस्थान में कोर्ट परिसरों को बम से उड़ाने की धमकी का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब जयपुर और बीकानेर में जिला एवं सत्र न्यायालयों को बम की धमकी मिली है। धमकी मिलने पर न्यायिक और प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है। सूचना मिलते ही सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गई हैं और न्यायालय परिसर में सर्च शुरू कर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं।