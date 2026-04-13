जयपुर और बीकानेर सेशन कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी से हड़कंप, कोर्ट परिसर खाली कराया

बीकानेर जिला सत्र न्यायालय में बम की धमकी से सर्च ऑपरेशन, पत्रिका फोटो
Jaipur-Bikaner Court Bomb Threat: राजस्थान में कोर्ट परिसरों को बम से उड़ाने की धमकी का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब जयपुर और बीकानेर में जिला एवं सत्र न्यायालयों को बम की धमकी मिली है। धमकी मिलने पर न्यायिक और प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है। सूचना मिलते ही सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गई हैं और न्यायालय परिसर में सर्च शुरू कर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं।
जयपुर जिला एवं सत्र न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर सुरक्षा एजेसिंयां अलर्ट मोड पर आ गई हैं न्यायालय परिसर को तुरंत खाली कराया गया। पुलिस डॉग स्क्वायड को मौके पर बुलाकर कोर्ट परिसर में सघन तलाशी ली गई।
बीकानेर शहर के जिला एवं सत्र न्यायालय को फिर बम से उड़ाने की धमकी मिली है। न्यायिक और प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश की ओर से इस गंभीर सूचना से अवगत कराए जाने के बाद बार एसोसिएशन ने तत्काल अलर्ट जारी किया है।
बार एसोसिएशन अध्यक्ष एडवोकेट अजय कुमार पुरोहित ने सभी अधिवक्ताओं से अपील की है कि आगामी निर्देशों तक अपने घरों में ही सुरक्षित रहें। साथ ही जो अधिवक्ता कोर्ट परिसर में मौजूद हैं, उन्हें तुरंत प्रभाव से परिसर खाली कर सुरक्षित स्थान पर जाने के निर्देश दिए गए हैं।
सूचना मिलते ही सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गई हैं और न्यायालय परिसर में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। जिला एवं सत्र न्यायाधीश की ओर से स्थिति को देखते हुए आवश्यक सुरक्षा उपाय और दिशा-निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू किए जा रहे हैं। फिलहाल पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस और प्रशासन सतर्कता बरत रहा है।
बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वाड ने कोर्ट परिसर में चप्पे-चप्पे की सघन तलाशी ली। एडवोकेट चैंबर, न्यायिक अधिकारियों के कक्ष, कोर्ट रूम और आसपास के सभी संवेदनशील स्थानों को बारीकी से जांचा। कई घंटे चले सर्च ऑपरेशन के बाद कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। तब जाकर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने राहत की सांस ली। इसके बाद कोर्ट में सामान्य रूप से कामकाज शुरू हो सका।
बीते 25 मार्च को श्रीगंगानगर के जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। डाक के जरिए भेजा गया धमकी भरा लेटर मिलने के बाद कोर्ट परिसर में हड़कंप मच गया। कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी की सूचना सामने आते ही जिला प्रशासन, पुलिस महकमा और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर आई गई।
घटना की गंभीरता को देखते हुए बीकानेर से बम निरोधक दस्ता बुलाया गया। वहीं, कोर्ट परिसर को तुरंत खाली कराया गया। डॉग स्क्वाड और बम निरोधक टीम ने कोर्ट के चप्पे-चप्पे की गहन तलाशी ली। सी और डी ब्लॉक के चैंबर, न्यायिक अधिकारियों के कक्ष समेत पूरे परिसर की जांच की गई। बम निरोधक दस्ते की क्लियरेंस मिलने के बाद ही कोर्ट में कामकाज शुरू हो पाया।
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