एक साल बाद फिर चलने लगी महिला, पहले हड्डी खराब होने से बिगड़ी थी स्थिति, खराब हिप सर्जरी के बाद बिगड़ी थी हालत, अब दोबारा हुआ ऑपरेशन

इसके चलते मरीज पूरी तरह चलने-फिरने में असमर्थ हो गई और पिछले एक वर्ष से बिस्तर पर थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए जयपुर के सीके बिरला अस्पताल में टीम ने विस्तृत जांच के बाद सर्जरी का निर्णय लिया। ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉ. ललित मोदी ने बताया कि यह सामान्य हिप रिप्लेसमेंट की तुलना में कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण केस था। सबसे बड़ा खतरा इंप्लांट निकालने के दौरान आसपास की प्रमुख रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचने का था, जिससे जान का जोखिम भी हो सकता था।