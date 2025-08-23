Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

Border Road: सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क निर्माण को मिली मंजूरी, सुरक्षा व विकास को मिलेगी मजबूती

Solar Park in Rajasthan: धौलपुर में औद्योगिक इकाइयों के लिए भूमि आवंटन, निवेश और रोजगार को मिलेगा बढ़ावा। अक्षय ऊर्जा को मिलेगा नया आयाम: जैसलमेर व बीकानेर में बड़े सोलर पार्कों के लिए भूमि आवंटन।

जयपुर

Rajesh Dixit

Aug 23, 2025

Rajasthan marble Industry Big Relief marble royalty reduced CM Bhajanlal gave Approval
राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा। फाइल फोटो पत्रिका

Solar Power: जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश में अक्षय ऊर्जा उत्पादन और सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा देने के लिए अहम निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने जैसलमेर एवं बीकानेर जिलों में बड़े पैमाने पर सोलर पार्क स्थापित करने के लिए राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (आरवीयूएनएल) को भूमि आवंटन की स्वीकृति प्रदान की है। साथ ही, सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क निर्माण और औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए भी भूमि आवंटन को मंजूरी दी गई है।

जैसलमेर जिले की रामगढ़ तहसील में 5000 मेगावाट क्षमता वाले सोलर पार्क के लिए 6771.86 हैक्टेयर एवं 2700 मेगावाट पार्क के लिए 5113.99 हैक्टेयर भूमि दी गई है। फतेहगढ़ तहसील में 12500 मेगावाट सोलर पार्क के लिए 14026.87 हैक्टेयर तथा 6200 मेगावाट पार्क के लिए 8582.42 हैक्टेयर भूमि आवंटित की गई है।

वहीं, बीकानेर जिले की पूगल तहसील के दीनसर और बराला गांव में 393.04 हैक्टेयर भूमि तथा सवाईसर, बिकोलाई और करणीसर भाटियान गांवों में कुल 2320.46 हैक्टेयर भूमि आवंटन को मंजूरी दी गई है।

सीमावर्ती क्षेत्र में सड़क निर्माण के लिए भी भूमि आवंटन किया गया है। बाड़मेर जिले की गडरारोड़ तहसील में 158.07 हैक्टेयर तथा जैसलमेर सेक्टर में लेटरलसड़क निर्माण के लिए 219.06 हैक्टेयर भूमि स्वीकृत की गई है। यह भूमि भारत-पाक सीमा पर समानान्तरसड़क निर्माण परियोजना के तहत दी गई है।

इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने धौलपुर जिले की बाड़ी तहसील के गांव विजौली में गैर प्रदूषणकारी औद्योगिक इकाइयों की स्थापना हेतु रीको को 38.39 हैक्टेयर भूमि आवंटन की मंजूरी प्रदान की है।

इन फैसलों से प्रदेश में अक्षय ऊर्जा उत्पादन को नई दिशा मिलेगी, सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास तेज होगा और औद्योगिक निवेश को बढ़ावा मिलेगा।

