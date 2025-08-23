Border Road: सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क निर्माण को मिली मंजूरी, सुरक्षा व विकास को मिलेगी मजबूती

Solar Power: जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश में अक्षय ऊर्जा उत्पादन और सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा देने के लिए अहम निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने जैसलमेर एवं बीकानेर जिलों में बड़े पैमाने पर सोलर पार्क स्थापित करने के लिए राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (आरवीयूएनएल) को भूमि आवंटन की स्वीकृति प्रदान की है। साथ ही, सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क निर्माण और औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए भी भूमि आवंटन को मंजूरी दी गई है।