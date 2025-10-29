Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Brain Stroke: बीपी-शुगर और तनाव साइलेंट किलर-हर उम्र में बढ़ा स्ट्रोक का रिस्क, लक्षण नजर आते ही तुरंत लें इलाज

एसएमएस अस्पताल जयपुर के न्यूरोलॉजी विभाग के अनुसार, वर्तमान में रोजाना 20 से 30 ब्रेन स्ट्रोक मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं। महीनेभर में यह संख्या 600 से 700 तक पहुंच जाती है, जिनमें से 10 से 15 प्रतिशत मरीजों को दिमाग में रक्त जमने की स्थिति में न्यूरो सर्जरी की आवश्यकता होती है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Anand Prakash Yadav

Oct 29, 2025

एक दशक में ब्रेन स्ट्रोक मरीजों की संख्या लगभग दोगुनी, फोटो एआइ

जयपुर. ब्रेन स्ट्रोक के बाद इलाज में हर मिनट की देरी मरीज के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। विशेषज्ञों के अनुसार, एक मिनट की देरी से करीब 20 लाख न्यूरो सेल्स डैमेज हो जाती हैं, जिससे दिमाग पर गंभीर असर पड़ता है। यही वजह है कि समय पर इलाज न मिलने पर 5 से 10 प्रतिशत मरीजों की मौत हो जाती है। एसएमएस अस्पताल जयपुर के न्यूरोलॉजी विभाग के अनुसार, वर्तमान में रोजाना 20 से 30 ब्रेन स्ट्रोक मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं। महीनेभर में यह संख्या 600 से 700 तक पहुंच जाती है, जिनमें से 10 से 15 प्रतिशत मरीजों को दिमाग में रक्त जमने की स्थिति में न्यूरो सर्जरी की आवश्यकता होती है।

विशेषज्ञ बताते हैं कि पहले अधिकतर मरीज 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के होते थे, लेकिन अब युवाओं में भी इसका खतरा तेजी से बढ़ा है। पिछले एक दशक में युवा स्ट्रोक मरीजों की संख्या लगभग दोगुनी हो चुकी है। अब कुल मरीजों में से 30 से 35 प्रतिशत युवा हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि जैसे-जैसे ठंड बढ़ेगी, मरीजों की संख्या और बढ़ सकती है। समय पर इलाज मिलने से एक-तिहाई मरीज कुछ महीनों में सामान्य जीवन जीने लगते हैं, जबकि देरी होने पर कई मरीजों को व्हीलचेयर या बेड पर रहना पड़ता है।

नियमित हैल्थ चेकअप जरूरी

एसएमएस अस्पताल के चिकित्सकों के अनुसार, अनियंत्रित ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, बढ़ता कोलेस्ट्रॉल, बिगड़ी जीवनशैली और नियमित जांचों में लापरवाही स्ट्रोक के प्रमुख कारण हैं। समय-समय पर रूटीन हेल्थ चेकअप न करवाने और शुरुआती लक्षणों को नजरअंदाज करने से जोखिम बढ़ जाता है। विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि ब्लड प्रेशर, शुगर और कोलेस्ट्रॉल की जांचें नियमित रूप से करवाना जरूरी है।

महिलाओं में प्रेग्नेंसी के बाद भी बढ़ रहा खतरा

विशेषज्ञ बताते हैं कि ब्रेन स्ट्रोक अब महिलाओं में भी तेजी से बढ़ रहा है। गर्भावस्था के बाद हार्मोनल बदलाव और शरीर में रक्त गाढ़ा होने जैसी स्थितियों के कारण कई महिलाओं में स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए प्रेग्नेंसी के बाद नियमित जांच और सतर्कता बेहद जरूरी है।

एक्सपर्ट व्यू: धीरे-धीरे बढ़ रही जागरूकता

हार्ट अटैक के मरीज अपेक्षाकृत जल्दी रिकवर कर लेते हैं, जबकि ब्रेन अटैक में रिकवरी कठिन होती है। जागरूकता पिछले कुछ वर्षों में भले ही लगभग 10 फीसदी बढ़ी हो, लेकिन यह अब भी काफी कम है। अच्छी बात यह है कि अब लोग झाड़-फूंक के बजाय मरीज को सीधे अस्पताल पहुंचा रहे हैं। स्ट्रोक के बाद चार से साढ़े चार घंटे के भीतर अस्पताल पहुंचाना जरूरी है।। -डॉ. त्रिलोचन श्रीवास्तव, वरिष्ठ आचार्य, न्यूरोलॉजी विभाग, एसएमएस अस्पताल

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

29 Oct 2025 08:50 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Brain Stroke: बीपी-शुगर और तनाव साइलेंट किलर-हर उम्र में बढ़ा स्ट्रोक का रिस्क, लक्षण नजर आते ही तुरंत लें इलाज

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Jaipur: राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की पत्नी की हालत नाजुक, एसएमएस अस्पताल में भर्ती

जयपुर

Road Repair: राजस्थान में 15 नवम्बर तक बारिश से टूटी सड़कों की मरम्मत को प्राथमिकता

CM Bhajanlal Sharma
जयपुर

Jaipur Car Fire: बस के बाद अब कार बनी आग का गोला, वीडियो बनाते रहे लोग… मदद को नहीं आए आगे

jaipur-car-fire
जयपुर

Rajasthan Political: अंता उपचुनाव में बढ़ी हलचल, निर्दलीय नरेश मीणा को मिला अब इस पार्टी का समर्थन

Naresh Meena
जयपुर

नए कॉलेजों के लिए नवंबर में खुलेगा पोर्टल, बदलेगी प्रवेश प्रक्रिया की तस्वीर

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.