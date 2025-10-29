Brain Stroke: बीपी-शुगर और तनाव साइलेंट किलर-हर उम्र में बढ़ा स्ट्रोक का रिस्क, लक्षण नजर आते ही तुरंत लें इलाज

जयपुर. ब्रेन स्ट्रोक के बाद इलाज में हर मिनट की देरी मरीज के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। विशेषज्ञों के अनुसार, एक मिनट की देरी से करीब 20 लाख न्यूरो सेल्स डैमेज हो जाती हैं, जिससे दिमाग पर गंभीर असर पड़ता है। यही वजह है कि समय पर इलाज न मिलने पर 5 से 10 प्रतिशत मरीजों की मौत हो जाती है। एसएमएस अस्पताल जयपुर के न्यूरोलॉजी विभाग के अनुसार, वर्तमान में रोजाना 20 से 30 ब्रेन स्ट्रोक मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं। महीनेभर में यह संख्या 600 से 700 तक पहुंच जाती है, जिनमें से 10 से 15 प्रतिशत मरीजों को दिमाग में रक्त जमने की स्थिति में न्यूरो सर्जरी की आवश्यकता होती है।