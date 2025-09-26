Sports competition: खामोशी को तोड़ते हुए मूक-बधिर विद्यार्थियों ने जूडो में बजाई जीत की गूंज

judo championship: जयपुर। सवाई मानसिंह स्टेडियम में आयोजित 69वीं जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता के तहत जूडो खेल का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का समापन समारोह राजा रामदेव पोद्दार विद्यालय में आयोजित हुआ, जहां कार्यक्रम का संचालन विद्यालय के प्रधानाचार्य लक्ष्मी नारायण झा, खेल संयोजक अश्विनी कुमार शर्मा और मोनिका ने किया।
इस प्रतियोगिता में राजकीय मूक-बधिर विद्यालय के आठ बधिर विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया।
विद्यालय के खेलकूद प्रभारी संजय भारद्वाज ने बताया कि सामान्य प्रतिभागियों के साथ कड़ी प्रतिस्पर्धा करते हुए मूक-बधिर विद्यार्थियों ने शानदार प्रदर्शन किया। इनमें 81 और 45 किलो भार वर्ग में दो विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीतकर राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयन सुनिश्चित किया। वहीं 40 किलो भार वर्ग में एक छात्रा ने रजत पदक प्राप्त किया, जबकि 44 और 48 किलो भार वर्ग में दो छात्राओं ने कांस्य पदक हासिल कर विद्यालय का गौरव बढ़ाया।
विद्यालय के प्रधानाचार्य भरत जोशी ने खेलकूद प्रभारी संजय भारद्वाज और सभी विजेता विद्यार्थियों को बधाई दी और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि मूक-बधिर विद्यार्थियों की यह उपलब्धि सभी के लिए प्रेरणादायक है और यह साबित करती है कि समर्पण और मेहनत से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है।