Sports competition: खामोशी को तोड़ते हुए मूक-बधिर विद्यार्थियों ने जूडो में बजाई जीत की गूंज

विद्यालय के खेलकूद प्रभारी संजय भारद्वाज ने बताया कि सामान्य प्रतिभागियों के साथ कड़ी प्रतिस्पर्धा करते हुए मूक-बधिर विद्यार्थियों ने शानदार प्रदर्शन किया। इनमें 81 और 45 किलो भार वर्ग में दो विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीतकर राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयन सुनिश्चित किया। वहीं 40 किलो भार वर्ग में एक छात्रा ने रजत पदक प्राप्त किया, जबकि 44 और 48 किलो भार वर्ग में दो छात्राओं ने कांस्य पदक हासिल कर विद्यालय का गौरव बढ़ाया।