जयपुर

JDA Action: जयपुर में कालवाड़ रोड की इन कॉलोनियों पर चला बुलडोजर, 2 इमारतों को किया सील

JDA ने श्याम नगर और लालचंदपुरा क्षेत्रों में अवैध निर्माण को तोड़कर दो इमारतों को सील कर दिया। कालवाड़ रोड पर कृषि भूमि पर बनाई जा रही अवैध कॉलोनियों पर भी कार्रवाई की गई।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Akshita Deora

Nov 12, 2025

removed illegal encroachment

प्रतीकात्मक तस्वीर: पत्रिका

JDA Demolish Illegal Encroachment: जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) की प्रवर्तन शाखा ने मंगलवार को जोन पांच के श्याम नगर विस्तार क्षेत्र में सैटबैक कवर कर किए जा रहे अवैध निर्माण को सील कर दिया। यहां बेसमेंट सहित तीन मंजिला इमारत का निर्माण किया जा चुका था।

पुलिस उप महानिरीक्षक राहुल कोटोकी ने बताया कि 'आगरा रोड स्थित गायत्री मार्केट में भी दो मंजिला अवैध इमारत को सील किया गया। साथ ही कालवाड़ रोड के लालचंदपुरा क्षेत्र में चार बीघा कृषि भूमि पर अवैध कॉलोनी विकसित की जा रही थी जबकि इसके पास 7 बीघा भूमि पर एक और कॉलोनी का निर्माण कार्य चल रहा था उनको तोडा है।'

सांगानेर में कई कॉलोनियों पर चलेगा बुलडोजर

जयपुर के सांगानेर क्षेत्र में बनी कई कॉलोनियों को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपना लिया है। कोर्ट ने कहा कि अवैध निर्माण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही आवासन मंडल और जयपुर विकास प्राधिकरण को 4 सप्ताह के भीतर जवाब और पालना रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है।

हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा कि सरकारी अवाप्तशुदा भूमि की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी और सभी अतिक्रमण तुरंत हटाए जाएं।

12 Nov 2025 02:34 pm

