JDA Action: जयपुर में कालवाड़ रोड की इन कॉलोनियों पर चला बुलडोजर, 2 इमारतों को किया सील

पुलिस उप महानिरीक्षक राहुल कोटोकी ने बताया कि 'आगरा रोड स्थित गायत्री मार्केट में भी दो मंजिला अवैध इमारत को सील किया गया। साथ ही कालवाड़ रोड के लालचंदपुरा क्षेत्र में चार बीघा कृषि भूमि पर अवैध कॉलोनी विकसित की जा रही थी जबकि इसके पास 7 बीघा भूमि पर एक और कॉलोनी का निर्माण कार्य चल रहा था उनको तोडा है।'