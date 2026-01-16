Jaipur: आतिशबाजी की आड़ में आसमान से बरसी गोली, युवक के हाथ को छूकर छत पर गिरी, हर्ष फायर का शक

मानसरोवर क्षेत्र में गत 26 अक्टूबर को बाइक सवार युवक की बांह पर गोली लगी थी। गोली लगने का अहसास उसे काफी देर बाद हुआ। हाथ में दर्द और खून निकलने पर युवक ने अपने साथी को जानकारी दी, जिसके बाद उसे अस्पताल पहुंचाया गया। गोली कहां से आई, इसका पता नहीं चल सका। फायर कहां से और किसने किया, पुलिस अब तक फायर करने वालों का पता नहीं लगा सकी है।