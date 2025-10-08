Rajasthan Winter Alert: रहें सावधान, इस बार पड़ेगी हाड़कंपाने वाली सर्दी, अक्टूबर में ही सर्द मौसम की आहट

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में इस बार मानसून सीजन और उसके बाद हो रही बारिश के असर से इस साल प्रदेश में कड़ाके की सर्दी पड़ने वाली है। मौसम विभाग के जलवायु मॉडल के आकलन कर पर्यावरण विशेषज्ञों ने कहा कि इस साल दिसंबर से फरवरी माह के दौरान ला-नीना की वापसी होने पर राजस्थान समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी पड़ने की आशंका जताई है। राजस्थान में इस बार मानसून और उसके बाद पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से हुई अतिरिक्त बारिश से हवा में नमी लगातार बढ़ रही है। राजस्थान में इस साल नवंबर- दिसंबर में कड़ाके की सर्दी और गलन का अहसास लोगों को होने वाला है। अक्टूबर में इस बार तेज बारिश के दौर से सर्दी अभी से तेवर दिखाने लगी है और माना जा रहा है ​कि दीपोत्सव पर्व दिवाली पर इस बार सर्द हवाएं चलने की भी संभावना है।