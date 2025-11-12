Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan: बस बॉडी स्कैम का बड़ा खुलासा; अधूरी बसें कागज़ों में ‘फिट’, बन रहे फर्जी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट

राजस्थान में दौड़ रही बसों का फर्जीवाड़ा सामने आ गया है। बिना भौतिक सत्यापन के ही फर्जी तरीके से इन बसों का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। सुरक्षा के लिहाज से इन बसों में मापदंडों को भी पूरा नहीं किया जा रहा है। यह चौंकाने वाला खुलासा परिवहन विभाग की ही जांच में उजागर हुआ है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Anand Prakash Yadav

image

विजय शर्मा

Nov 12, 2025

प्रतीकात्मक तस्वीर

Bus body scam in Rajasthan: दूसरे राज्यों से रजिस्ट्रेशन कराकर राजस्थान में दौड़ रही बसों का फर्जीवाड़ा सामने आ गया है। बिना भौतिक सत्यापन के ही फर्जी तरीके से इन बसों का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। सुरक्षा के लिहाज से इन बसों में मापदंडों को भी पूरा नहीं किया जा रहा है। यह चौंकाने वाला खुलासा परिवहन विभाग की ही जांच में उजागर हुआ है। जैसलमेर हादसे के बाद विभाग ने राज्य के कई शहरों में बस बॉडी बिल्डर्स के यहां खड़ी बसों की जांच कराई।

इन बसों के चेसिस और इंजन नंबर एकत्रित किए गए। इसके बाद इन नंबरों की छानबीन की गई तो बस बॉडी बिल्डर्स-ऑपरेटर्स की पोल खुल गई। अधिकतर बसों का बिहार, गुजरात, असम, अरुणाचल में फर्जी रजिस्ट्रेशन पाया गया। जबकि जयपुर, अलवर, जोधपुर, सीकर, झुंझुनूं, उदयपुर के बॉडी बिल्डर्स के यहां ये बसें खड़ी मिलीं। विभाग ने पूरे फर्जीवाड़े की रिपोर्ट तैयार कर ली है। संबंधित आरटीओ कार्यालयों को बॉडी बिल्डर, बस ऑपरेटर्स और रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी के खिलाफ मामला दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं।

जैसलमेर हादसे की बस तैयार करने वाले का फर्जीवाड़ा ज्यादा

जैसलमेर बस में आग लगने के हादसे में करीब 28 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद परिवहन विभाग ने बॉडी बिल्डर और बस ऑपरेटर्स पर सख्ती शुरू की। इसके बाद भी उदयपुर के गणेश मोटर बॉडी में तैयार हो रही एक बस का 17 अक्टूबर को बिहार से फर्जी रजिस्ट्रेशन कर दिया गया।

विभाग पत्र लिखने तक सीमित

राजस्थान में आठ हजार से अधिक स्लीपर बसें संचालित हो रही हैं। इनमें से आधी से ज्यादा बसों का दूसरे राज्यों में पंजीकरण है। कारण है कि राजस्थान में वन टाइम टैक्स 40 हजार रुपए तक है। वहीं, दूसरे राज्यों में यह टैक्स 10 से 12 हजार रुपए है। ऐसे में टैक्स बचाने के लिए बस ऑपरेटर्स दूसरे राज्यों में रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। इधर, विभाग इन बसों पर कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी दूसरा राज्य होने के कारण राजस्थान परिवहन विभाग सिर्फ पत्र लिखने तक ही सीमित है।

इन बसों के कर दिए फर्जी रजिस्ट्रेशन

🚌 राजस्थान से जुड़े बस रजिस्ट्रेशन और बॉडी बिल्डर्स की सूची

क्रमांकबस रजिस्ट्रेशन नंबरराज्यबस बॉडी बिल्डर / कंपनी का नामस्थान (राजस्थान)
1JJ18BW5181गुजरातविश्व बसेज एंड कोचेज लिमिटेडअलवर
2BR02PC3626बिहारविश्व बसेज एंड कोचेज लिमिटेडअलवर
3AR20B5551अरुणाचल प्रदेशविश्व बसेज एंड कोचेज लिमिटेडअलवर
4AR20B5552अरुणाचल प्रदेशविश्व बसेज एंड कोचेज लिमिटेडअलवर
5AS01TS9149असमविजय लक्ष्मी बस बॉडी बिल्डरलक्ष्मण डूंगरी, जयपुर
6BR01PS5029बिहाररेक्स पाइप्स एंड केबल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेडसीकर
7AR11F5111अरुणाचल प्रदेशआपनो ऑटोमोटिव्स एंड कोचवर्क्स प्रा. लि.गोकुलपुरा, सीकर
8AR01V2999अरुणाचल प्रदेशजय हिंद कोचमैथ स्टैंड, देसूसर, झुंझुनूं
9AR01Y2999अरुणाचल प्रदेशजय हिंद कोचमैथ स्टैंड, देसूसर, झुंझुनूं
10AR11F9951अरुणाचल प्रदेशअरावली मोटर बॉडी बिल्डरगाधोर बिहार, सुखेर, उदयपुर
11BR02RA9051बिहारगणेश मोटर बॉडीउदयपुर

बस की बॉडी और चेचिस नंबर

अरुणाचल प्रदेश (बस बॉडी बिल्डरः जैमन कोच क्राफ्ट, जोधपुर)
AR20E4455, AR01W4691, AR20D4455, AR20C3555, AR20E5566, AR11E8377, AR11C8377, AR20B3555, AR20D4545, AR20C4545, AR11D8377

कार्रवाई के निर्देश

हमने बॉडी बिल्डर्स के यहां जांच कराई थी, जो बस निर्माण के लिए खड़ी थी, उनके चेसिस और इंजन नंबर लेकर वाहन पोर्टल पर मैच किया तो इनका रजिस्ट्रेशन दूसरे राज्यों में मिला है। आरटीओ अधिकारियों को कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।- शुचि त्यागी, सचिव एवं आयुक्त परिवहन विभाग

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

12 Nov 2025 07:08 am

Published on:

12 Nov 2025 07:06 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan: बस बॉडी स्कैम का बड़ा खुलासा; अधूरी बसें कागज़ों में ‘फिट’, बन रहे फर्जी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Jaipur News: जोधपुर की शिक्षिका ने दी सुसाइड की चेतावनी, इकलौती संतान की मौत को बताया मर्डर, बोली ‘कॉल-चैट डिलीट करके बेटे का घोंटा गला’

जयपुर

Bisalpur Dam: बीसलपुर बांध अब और बड़ा होगा, 68 गांवों की 350 हेक्टेयर जमीन का होगा अधिग्रहण, इन जिलों को मिलेगा फायदा

Bisalpur dam
जयपुर

आज का राशिफल 12 नवंबर 2025 : कालभैरव जयंती पर मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर का भविष्यफल और उपाय

Aaj Ka Rashifal 12 November 2025
राशिफल

राजस्थान के मुख्य सचिव के अचानक तबादले पर क्या बोले अशोक गहलोत ? सुनाई अपने कार्यकाल की कहानी

Ashok Gehlot
जयपुर

टैरो राशिफल 12 नवंबर 2025 : कालभैरव जयंती पर इन 5 राशियों को हो सकता है बड़ा लाभ, पढ़ें अपना भाग्य

Tarot Card Reading 12 November 2025
राशिफल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.