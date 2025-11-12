Rajasthan: बस बॉडी स्कैम का बड़ा खुलासा; अधूरी बसें कागज़ों में ‘फिट’, बन रहे फर्जी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट

प्रतीकात्मक तस्वीर
Bus body scam in Rajasthan: दूसरे राज्यों से रजिस्ट्रेशन कराकर राजस्थान में दौड़ रही बसों का फर्जीवाड़ा सामने आ गया है। बिना भौतिक सत्यापन के ही फर्जी तरीके से इन बसों का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। सुरक्षा के लिहाज से इन बसों में मापदंडों को भी पूरा नहीं किया जा रहा है। यह चौंकाने वाला खुलासा परिवहन विभाग की ही जांच में उजागर हुआ है। जैसलमेर हादसे के बाद विभाग ने राज्य के कई शहरों में बस बॉडी बिल्डर्स के यहां खड़ी बसों की जांच कराई।
इन बसों के चेसिस और इंजन नंबर एकत्रित किए गए। इसके बाद इन नंबरों की छानबीन की गई तो बस बॉडी बिल्डर्स-ऑपरेटर्स की पोल खुल गई। अधिकतर बसों का बिहार, गुजरात, असम, अरुणाचल में फर्जी रजिस्ट्रेशन पाया गया। जबकि जयपुर, अलवर, जोधपुर, सीकर, झुंझुनूं, उदयपुर के बॉडी बिल्डर्स के यहां ये बसें खड़ी मिलीं। विभाग ने पूरे फर्जीवाड़े की रिपोर्ट तैयार कर ली है। संबंधित आरटीओ कार्यालयों को बॉडी बिल्डर, बस ऑपरेटर्स और रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी के खिलाफ मामला दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं।
जैसलमेर बस में आग लगने के हादसे में करीब 28 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद परिवहन विभाग ने बॉडी बिल्डर और बस ऑपरेटर्स पर सख्ती शुरू की। इसके बाद भी उदयपुर के गणेश मोटर बॉडी में तैयार हो रही एक बस का 17 अक्टूबर को बिहार से फर्जी रजिस्ट्रेशन कर दिया गया।
राजस्थान में आठ हजार से अधिक स्लीपर बसें संचालित हो रही हैं। इनमें से आधी से ज्यादा बसों का दूसरे राज्यों में पंजीकरण है। कारण है कि राजस्थान में वन टाइम टैक्स 40 हजार रुपए तक है। वहीं, दूसरे राज्यों में यह टैक्स 10 से 12 हजार रुपए है। ऐसे में टैक्स बचाने के लिए बस ऑपरेटर्स दूसरे राज्यों में रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। इधर, विभाग इन बसों पर कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी दूसरा राज्य होने के कारण राजस्थान परिवहन विभाग सिर्फ पत्र लिखने तक ही सीमित है।
|क्रमांक
|बस रजिस्ट्रेशन नंबर
|राज्य
|बस बॉडी बिल्डर / कंपनी का नाम
|स्थान (राजस्थान)
|1
|JJ18BW5181
|गुजरात
|विश्व बसेज एंड कोचेज लिमिटेड
|अलवर
|2
|BR02PC3626
|बिहार
|विश्व बसेज एंड कोचेज लिमिटेड
|अलवर
|3
|AR20B5551
|अरुणाचल प्रदेश
|विश्व बसेज एंड कोचेज लिमिटेड
|अलवर
|4
|AR20B5552
|अरुणाचल प्रदेश
|विश्व बसेज एंड कोचेज लिमिटेड
|अलवर
|5
|AS01TS9149
|असम
|विजय लक्ष्मी बस बॉडी बिल्डर
|लक्ष्मण डूंगरी, जयपुर
|6
|BR01PS5029
|बिहार
|रेक्स पाइप्स एंड केबल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड
|सीकर
|7
|AR11F5111
|अरुणाचल प्रदेश
|आपनो ऑटोमोटिव्स एंड कोचवर्क्स प्रा. लि.
|गोकुलपुरा, सीकर
|8
|AR01V2999
|अरुणाचल प्रदेश
|जय हिंद कोच
|मैथ स्टैंड, देसूसर, झुंझुनूं
|9
|AR01Y2999
|अरुणाचल प्रदेश
|जय हिंद कोच
|मैथ स्टैंड, देसूसर, झुंझुनूं
|10
|AR11F9951
|अरुणाचल प्रदेश
|अरावली मोटर बॉडी बिल्डर
|गाधोर बिहार, सुखेर, उदयपुर
|11
|BR02RA9051
|बिहार
|गणेश मोटर बॉडी
|उदयपुर
अरुणाचल प्रदेश (बस बॉडी बिल्डरः जैमन कोच क्राफ्ट, जोधपुर)
AR20E4455, AR01W4691, AR20D4455, AR20C3555, AR20E5566, AR11E8377, AR11C8377, AR20B3555, AR20D4545, AR20C4545, AR11D8377
हमने बॉडी बिल्डर्स के यहां जांच कराई थी, जो बस निर्माण के लिए खड़ी थी, उनके चेसिस और इंजन नंबर लेकर वाहन पोर्टल पर मैच किया तो इनका रजिस्ट्रेशन दूसरे राज्यों में मिला है। आरटीओ अधिकारियों को कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।- शुचि त्यागी, सचिव एवं आयुक्त परिवहन विभाग
