Rajasthan: बस बॉडी स्कैम का बड़ा खुलासा; अधूरी बसें कागज़ों में ‘फिट’, बन रहे फर्जी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट

राजस्थान में आठ हजार से अधिक स्लीपर बसें संचालित हो रही हैं। इनमें से आधी से ज्यादा बसों का दूसरे राज्यों में पंजीकरण है। कारण है कि राजस्थान में वन टाइम टैक्स 40 हजार रुपए तक है। वहीं, दूसरे राज्यों में यह टैक्स 10 से 12 हजार रुपए है। ऐसे में टैक्स बचाने के लिए बस ऑपरेटर्स दूसरे राज्यों में रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। इधर, विभाग इन बसों पर कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी दूसरा राज्य होने के कारण राजस्थान परिवहन विभाग सिर्फ पत्र लिखने तक ही सीमित है।