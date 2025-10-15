जयपुर शहर में चलती बस में लगी भीषण आग, सवारियों में मची अफरा-तफरी

बस से निकलता धुआं (फोटो-पत्रिका)
जयपुर। शहर के टोंक फाटक पुलिया पर एक सिटी बस में अचानक आग लग गई। बस के पिछले हिस्से में अचानक भीषण धुआं निकलने लगा। सवारियों में अफरा-तफरी मच गई। तत्काल दमकल विभाग को फोन किया गया है। मौके पर भीड़ जमा हो गई है। पुलिया पर चढ़ाई के दौरान बस में अचानक आग लग गई। हालांकि, बस में कितने लोग सवार थे। इसकी जानकारी नहीं मिली है।
बस में आग देखकर लोग अचानक सड़क पर दूर खड़े हो गए। सड़क पर दोनों तरफ बुरी तरह जाम लग गया। बताया जा रहा है कि शहर में चलने वाली पिंक बस में आग लगी है। अभी तक किसी भी तरह की लोगों के जलने या घायल होने की खबर नहीं है।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग