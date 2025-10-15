जयपुर शहर में चलती बस में लगी भीषण आग, सवारियों में मची अफरा-तफरी

जयपुर। शहर के टोंक फाटक पुलिया पर एक सिटी बस में अचानक आग लग गई। बस के पिछले हिस्से में अचानक भीषण धुआं निकलने लगा। सवारियों में अफरा-तफरी मच गई। तत्काल दमकल विभाग को फोन किया गया है। मौके पर भीड़ जमा हो गई है। पुलिया पर चढ़ाई के दौरान बस में अचानक आग लग गई। हालांकि, बस में कितने लोग सवार थे। इसकी जानकारी नहीं मिली है।