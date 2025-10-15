Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

जयपुर शहर में चलती बस में लगी भीषण आग, सवारियों में मची अफरा-तफरी

Jaipur Bus Fire: जैसलमेर बस अग्निकांड के बाद जयपुर शहर में चलती बस में अचानक आग लग गई। सिटी बस टोंक रोड केंद्रीय विद्यालय के पास बनी पुलिया पर चढ़ रही थी, तभी अचानक बस के पिछले हिस्से में आग लग गई।

less than 1 minute read

जयपुर

image

Kamal Mishra

Oct 15, 2025

Jaipur Bus Fire
Play video

बस से निकलता धुआं (फोटो-पत्रिका)

जयपुर। शहर के टोंक फाटक पुलिया पर एक सिटी बस में अचानक आग लग गई। बस के पिछले हिस्से में अचानक भीषण धुआं निकलने लगा। सवारियों में अफरा-तफरी मच गई। तत्काल दमकल विभाग को फोन किया गया है। मौके पर भीड़ जमा हो गई है। पुलिया पर चढ़ाई के दौरान बस में अचानक आग लग गई। हालांकि, बस में कितने लोग सवार थे। इसकी जानकारी नहीं मिली है।

बस में आग देखकर लोग अचानक सड़क पर दूर खड़े हो गए। सड़क पर दोनों तरफ बुरी तरह जाम लग गया। बताया जा रहा है कि शहर में चलने वाली पिंक बस में आग लगी है। अभी तक किसी भी तरह की लोगों के जलने या घायल होने की खबर नहीं है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

fire accident

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

15 Oct 2025 05:08 pm

Published on:

15 Oct 2025 04:57 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / जयपुर शहर में चलती बस में लगी भीषण आग, सवारियों में मची अफरा-तफरी

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

धूम्रपान छोड़ने से दिमाग बेहतर होता है, चाहे उम्र कोई भी हो

समाचार

RPSC Vacancy 2025: राजस्थान में सांख्यिकी अधिकारी के 100 से ज्यादा पदों पर निकली भर्ती, अगर आपके पास है ये योग्यता तो कर दें अप्लाई, सैलरी है बढ़िया

RPSC Vacancy 2025
शिक्षा

किताबों का जादू: डिजिटल दौर में भविष्य उज्ज्वल व आशाजनक

ओपिनियन

JDA News: लोगों के भरोसे पर कालिख… 11 साल में 2000 करोड़ की जमीन बेची; विकास का नामोनिशान नहीं

jda
जयपुर

अलग तरह की एआइ शक्ति बन सकता है भारत

ओपिनियन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.