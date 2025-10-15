Rajasthan Accident: बेटे के सामने मां को कुचल गई बस, टायर के नीचे आने से हुई दर्दनाक मौत, शव के पास खड़ा होकर रोता रहा बेटा

पुलिस के अनुसार मृतका वैजन्ती गौड़ (40) पत्नी घनश्याम शर्मा, निवासी हनुमान नगर कालवाड़ रोड, हाथोज थी। वह सुबह करीब 10 बजे बेटे नितिन के साथ स्कूटी से जयपुर जा रही थी। गोविंदपुरा में पीछे से आ रही कुचामन रूट की एक निजी बस ने उनकी स्कूटी को टक्कर मार दी। इससे वैजन्ती सड़क पर गिर गई और बस के पिछले पहिए की चपेट में आकर कुचल गई। बेटे नितिन को हल्की चोटें आईं। पत्नी के शव के पास बैठकर घनश्याम, पुत्र नितिन आदि परिजन विलाप करने लगे और लोगों ने ढांढस बंधाया।