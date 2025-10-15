Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan Accident: बेटे के सामने मां को कुचल गई बस, टायर के नीचे आने से हुई दर्दनाक मौत, शव के पास खड़ा होकर रोता रहा बेटा

Bus Hit Scooty Rider: हादसे से गुस्साए लोगों ने जयपुर की ओर जाने वाली सड़क को जाम कर दिया और बस के कांच फोड़ दिए। पुलिस ने भीड़ को खदेड़कर जाम खुलवाया।

less than 1 minute read

जयपुर

image

Akshita Deora

Oct 15, 2025

मृतका की फाइल फोटो और रोता हुआ घायल बेटा (फोटो: पत्रिका)

Bus Crush Woman In Jaipur: जयपुर के कालवाड़ रोड गोविंदपुरा में मंगलवार सुबह निजी बस ने स्कूटी सवार महिला को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। चालक बस छोड़कर फरार हो गया। हादसे से गुस्साए लोगों ने जयपुर की ओर जाने वाली सड़क को जाम कर दिया और बस के कांच फोड़ दिए। पुलिस ने भीड़ को खदेड़कर जाम खुलवाया।

पुलिस के अनुसार मृतका वैजन्ती गौड़ (40) पत्नी घनश्याम शर्मा, निवासी हनुमान नगर कालवाड़ रोड, हाथोज थी। वह सुबह करीब 10 बजे बेटे नितिन के साथ स्कूटी से जयपुर जा रही थी। गोविंदपुरा में पीछे से आ रही कुचामन रूट की एक निजी बस ने उनकी स्कूटी को टक्कर मार दी। इससे वैजन्ती सड़क पर गिर गई और बस के पिछले पहिए की चपेट में आकर कुचल गई। बेटे नितिन को हल्की चोटें आईं। पत्नी के शव के पास बैठकर घनश्याम, पुत्र नितिन आदि परिजन विलाप करने लगे और लोगों ने ढांढस बंधाया।

सूचना पर एसीपी झोटवाड़ा सुरेन्द्र सिंह राणावत, करधनी थानाधिकारी सवाई सिंह, कालवाड़ थानाधिकारी नवरत्न धोलिया और खोराबीसल थानाधिकारी सुरेन्द्र चौधरी मौके पर पहुंचे। शव को एबुलेंस से कांवटिया अस्पताल भेजा गया, लेकिन आर्थिक सहायता की मांग पर सहमति नहीं बनने से पोस्टमार्टम मंगलवार को नहीं हो सका। अब पोस्टमार्टम सहमति बनने के बाद बुधवार को किया जाएगा। पुलिस ने बस जब्त कर थाने में खड़ी करवाई।

ये भी पढ़ें

जैसलमेर बस अग्निकांड: ‘मैंने आंखों के सामने लोगों को जलते देखा, पर कोई कुछ कर नहीं पा रहा था’, झुलसे यात्री ने बताया खौफनाक मंजर
जैसलमेर
Jaisalmer Bus Fire

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

15 Oct 2025 10:56 am

Published on:

15 Oct 2025 10:50 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Accident: बेटे के सामने मां को कुचल गई बस, टायर के नीचे आने से हुई दर्दनाक मौत, शव के पास खड़ा होकर रोता रहा बेटा

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan: एसीबी ने XEN रामावतार मीना पर कसा शिकंजा, 12 ठिकानों पर एक साथ मारा छापा, करोड़ों की संपत्ति का खुलासा

ACB-raids-XEN-Ramavtar-Meena-1
जयपुर

Jaipur: बेटी के शव से लिपटकर रोते रहे पिता, बेसुध हुई मां, घर से 100 मीटर दूरी पर स्कूल बस ने कुचला, टायर के नीचे आने से हुई दर्दनाक मौत

जयपुर

Jaipur: पट्टों के बदले रिश्वत मामले में मुनेष गुर्जर पर आरोप सही, अब शुरू होगी बर्खास्तगी की प्रक्रिया

Former mayor Munesh Gurjar
जयपुर

Rajasthan News: गैंगस्टर्स को सोशल मीडिया पर किया लाइक तो जाएंगे हवालात, एजीटीएफ की विदेश में चौथी बड़ी कार्रवाई

जयपुर

Rajasthan News: दवा में जहर, सिस्टम में सन्नाटा, निशुल्क दवा योजना से भी मिली नहीं राहत

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.