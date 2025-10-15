Rajasthan Accident: बेटे के सामने मां को कुचल गई बस, टायर के नीचे आने से हुई दर्दनाक मौत, शव के पास खड़ा होकर रोता रहा बेटा

मृतका की फाइल फोटो और रोता हुआ घायल बेटा (फोटो: पत्रिका)
Bus Crush Woman In Jaipur: जयपुर के कालवाड़ रोड गोविंदपुरा में मंगलवार सुबह निजी बस ने स्कूटी सवार महिला को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। चालक बस छोड़कर फरार हो गया। हादसे से गुस्साए लोगों ने जयपुर की ओर जाने वाली सड़क को जाम कर दिया और बस के कांच फोड़ दिए। पुलिस ने भीड़ को खदेड़कर जाम खुलवाया।
पुलिस के अनुसार मृतका वैजन्ती गौड़ (40) पत्नी घनश्याम शर्मा, निवासी हनुमान नगर कालवाड़ रोड, हाथोज थी। वह सुबह करीब 10 बजे बेटे नितिन के साथ स्कूटी से जयपुर जा रही थी। गोविंदपुरा में पीछे से आ रही कुचामन रूट की एक निजी बस ने उनकी स्कूटी को टक्कर मार दी। इससे वैजन्ती सड़क पर गिर गई और बस के पिछले पहिए की चपेट में आकर कुचल गई। बेटे नितिन को हल्की चोटें आईं। पत्नी के शव के पास बैठकर घनश्याम, पुत्र नितिन आदि परिजन विलाप करने लगे और लोगों ने ढांढस बंधाया।
सूचना पर एसीपी झोटवाड़ा सुरेन्द्र सिंह राणावत, करधनी थानाधिकारी सवाई सिंह, कालवाड़ थानाधिकारी नवरत्न धोलिया और खोराबीसल थानाधिकारी सुरेन्द्र चौधरी मौके पर पहुंचे। शव को एबुलेंस से कांवटिया अस्पताल भेजा गया, लेकिन आर्थिक सहायता की मांग पर सहमति नहीं बनने से पोस्टमार्टम मंगलवार को नहीं हो सका। अब पोस्टमार्टम सहमति बनने के बाद बुधवार को किया जाएगा। पुलिस ने बस जब्त कर थाने में खड़ी करवाई।
