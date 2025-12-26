26 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

जयपुर

जयपुर में चलती कार बनी आग का गोला, 3 लोगों ने कूदकर बचाई जान; आधे घंटे तक डायवर्ट रहा ट्रैफिक

Car fire in Jaipur: राजधानी जयपुर में मालवीय नगर स्थित गौरव टावर पुलिया पर गुरुवार रात एक कार में अचानक आग लग गई।

जयपुर

image

Anil Prajapat

Dec 26, 2025

Car-fire-in-Jaipur

जयपुर में चलती कार में लगी आग। फोटो: पत्रिका

जयपुर। राजधानी जयपुर में मालवीय नगर स्थित गौरव टावर पुलिया पर गुरुवार रात एक कार में अचानक आग लग गई। घटना रात 8.30 बजे की है। कार से लपटें उठते ही अफरा-तफरी मच गई। सूचना पर दमकल मौके पर पहुंची और करीब 15 मिनट की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया।

प्रारंभिक तौर पर शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। कार में तीन लोग सवार थे, जो धुआं देखते ही कार से उतर गए थे। आग से कार पूरी तरह जल गई।

तीन लोगों ने कूदकर बचाई जान

पुलिस ने बताया कि मुकेश कुमार गुप्ता कार चला रहे थे। वे जनता कॉलोनी से जवाहर सर्किल अस्पताल जा रहे थे। गाड़ी में मुकेश का दोस्त और दोस्त की पत्नी मौजूद थी। तभी अचानक शॉर्ट सर्किट से कार में आग लग गई। ऐसे में तीनों ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई।

आधे घंटे यातायात प्रभावित

इस घटना के कारण गौरव टावर पुलिया पर आधे घंटे यातायात प्रभावित रहा। ट्रैफिक पुलिस ने एहतियातन वाहनों को वैकल्पिक मार्गों से डायवर्ट किया, जिससे आस-पास के इलाकों में जाम की स्थिति बन गई।

खबर शेयर करें:

कोटा न्यूज़

Published on:

26 Dec 2025 09:05 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / जयपुर में चलती कार बनी आग का गोला, 3 लोगों ने कूदकर बचाई जान; आधे घंटे तक डायवर्ट रहा ट्रैफिक

