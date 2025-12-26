जयपुर में चलती कार बनी आग का गोला, 3 लोगों ने कूदकर बचाई जान; आधे घंटे तक डायवर्ट रहा ट्रैफिक

जयपुर। राजधानी जयपुर में मालवीय नगर स्थित गौरव टावर पुलिया पर गुरुवार रात एक कार में अचानक आग लग गई। घटना रात 8.30 बजे की है। कार से लपटें उठते ही अफरा-तफरी मच गई। सूचना पर दमकल मौके पर पहुंची और करीब 15 मिनट की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया।