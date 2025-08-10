राजस्थान के इन 123 शिक्षकों के खिलाफ मामला दर्ज, REET परीक्षा में फर्जीवाड़े से लगे नौकरी; पिछली सरकार में हुई थी भर्तियां

राजस्थान में शिक्षक भर्ती परीक्षा (REET) 2018 और 2022 में बड़े पैमाने पर धांधली का खुलासा हुआ है। एसओजी ने जालौर जिले के 123 शिक्षकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। जांच के आधार पर इन्होंने संदिग्ध तरीके से सरकारी नौकरी हासिल की। शिक्षा विभाग की ओर से एसओजी को टीचर्स की लिस्ट सौंपी गई है।
इन शिक्षकों पर डमी कैंडिडेट बैठाने, फर्जी तस्वीरें लगाने और अनुचित तरीकों से पेपर हल करने के आरोप हैं। हैरानी की बात तो ये है कि इनमें से 95% शिक्षक जालौर जिले के हैं, जिसे पेपर लीक माफिया का गढ़ माना जाता है।
SOG ने 123 शिक्षकों के खिलाफ धारा 419, 420, 476, 471, 120B और राजस्थान सार्वजनिक भर्ती परीक्षा अनुचित संसाधनों की रोकथाम कानून 2022 के तहत मुकदमा दर्ज किया।
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कांग्रेस सरकार के कार्यकाल (2018-2022) में रीट परीक्षा आयोजित हुई थी। अध्यापक पात्रता परीक्षा 2018 लेवल 1 और 2 में पेपरलीक के आरोप लगे थे। जिसके बाद रीट परीक्षा 2021 लेवल 1 और 2 करवाई गई, जिसे पेपर लीक के बाद रद्द करना पड़ा था। जिसके एवज में तत्कालीन सरकार ने फिर से रीट परीक्षा 2022 लेवल 1 और 2 करवाई गई थी। रीट 2018 और 2022 में पेपर लीक और धांधली के आरोप पहले भी लगे थे, लेकिन अब ठोस सबूतों के आधार पर कार्रवाई की जा रही है।