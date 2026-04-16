CBSE 10th Result: बेटियों ने किया टॉप, बताया सक्सेस मंत्र, चित्तौड़गढ़ के जुड़वां भाइयों का कमाल, आए 98-99%

विशेषज्ञों का मानना है कि छात्राएं पढ़ाई को अपने भविष्य और करियर से जोड़कर देखती हैं। यही कारण है कि वे नियमित अभ्यास, रिवीजन और लक्ष्य आधारित अध्ययन पर जोर देती हैं। पहले जहां 1985 से 1990 तक परिणाम में छात्रों का दबदबा था, वहीं 1991-92 के बाद से छात्राओं की संख्या और प्रदर्शन दोनों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। पिछले 15 वर्षों में छात्राओं का परिणाम 99 प्रतिशत तक पहुंच गया, जबकि छात्रों का परिणाम 96.5 प्रतिशत तक रहा।