चाकसू में युवक की मौत पर गुस्सा, पालिका प्रशासन के खिलाफ धरना

पालिका ईओ डॉ. बनवारी लाल मीना ने आरोपों को सिरे से खारिज किया। उन्होंने कहा कि कस्बे में आमजन की सुविधा के लिए अतिक्रमण हटाने की नियमित कार्रवाई हो रही है। ठेले वालों की बैठक लेकर उन्हें मोड़ पर ठेले नहीं लगाने और चिन्हित स्थानों पर लगाने के निर्देश दिए गए थे। अधिकांश ठेले वाले नियम का पालन कर रहे हैं, लेकिन कन्नू नामक युवक बार-बार मोड़ पर ठेला लगाता था, जिस पर नियमानुसार कार्रवाई की गई। मृतक बनवारी के खिलाफ किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई है और लगाए गए सभी आरोप निराधार हैं।