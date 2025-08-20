Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

चाकसू में युवक की मौत पर गुस्सा, पालिका प्रशासन के खिलाफ धरना

Jaipur News: तबीयत बिगड़ने पर परिजन उसे उपजिला अस्पताल लाए, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।

जयपुर

Santosh Trivedi

Aug 20, 2025

Photo: Patrika

Rajasthan News: चाकसू कस्बे में सोमवार को एक युवक की मौत के बाद मंगलवार को मामला तूल पकड़ गया। परिजनों और स्थानीय लोगों ने पालिका प्रशासन को जिम्मेदार ठहराते हुए मंगलवार को कोटखावदा मोड़ पर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व पूर्व विधायक वेदप्रकाश सोलंकी ने किया, जिनके साथ कई जनप्रतिनिधि व ग्रामीण मौजूद रहे। जानकारी के अनुसार पालिका प्रशासन कस्बे में सुगम यातायात के लिए पिछले कुछ दिनों से अतिक्रमण हटाओ अभियान चला रहा है।

इसी क्रम में कोटखावदा मोड़ पर फल-सब्जी के ठेले हटाकर चिन्हित जगह पर लगाने के निर्देश दिए गए थे। बावजूद इसके कुछ ठेले वाले बार-बार मोड़ पर ठेला लगाते रहे। रविवार को पालिका टीम ने कार्रवाई करते हुए कन्नू खटीक का ठेला व सामान जब्त किया। बताया जाता है कि जब्त किया गया सामान मृतक बनवारी का था, जिसकी कीमत लगभग 45 हजार रुपए थी। इसी बात को लेकर वह मानसिक अवसाद में आ गया। सोमवार दोपहर बनवारी (38) की तबीयत बिगड़ने पर परिजन उसे उपजिला अस्पताल लाए, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।

लोगों में रोष, बैठ गए धरने पर

मंगलवार को घटना से नाराज ठेले वालों ने सब्जी मंडी बंद रखी और मृतक परिजनों के साथ धरने पर बैठ गए। धरने में भाजपा पार्षद विनोद राजोरिया, पालिका उपाध्यक्ष सीताराम गुर्जर, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष भरतलाल मीना, पूर्व मंडी अध्यक्ष हरिनारायण चौधरी सहित कई लोग शामिल हुए। उन्होंने पालिका ईओ के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करने, मृतक परिवार को 50 लाख की आर्थिक सहायता और एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की।


जताई नाराजगी

धरने के दौरान लोगों ने स्थानीय विधायक रामावतार बैरवा की अनुपस्थिति और उदासीनता पर भी नाराजगी जताई। शाम को कुछ युवाओं ने टोंक रोड पर टायर जलाकर सड़क जाम करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाल ली।

पालिका प्रशासन ने ये कहा...

पालिका ईओ डॉ. बनवारी लाल मीना ने आरोपों को सिरे से खारिज किया। उन्होंने कहा कि कस्बे में आमजन की सुविधा के लिए अतिक्रमण हटाने की नियमित कार्रवाई हो रही है। ठेले वालों की बैठक लेकर उन्हें मोड़ पर ठेले नहीं लगाने और चिन्हित स्थानों पर लगाने के निर्देश दिए गए थे। अधिकांश ठेले वाले नियम का पालन कर रहे हैं, लेकिन कन्नू नामक युवक बार-बार मोड़ पर ठेला लगाता था, जिस पर नियमानुसार कार्रवाई की गई। मृतक बनवारी के खिलाफ किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई है और लगाए गए सभी आरोप निराधार हैं।

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / चाकसू में युवक की मौत पर गुस्सा, पालिका प्रशासन के खिलाफ धरना

