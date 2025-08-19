राजसमंद में मार्बल व्यापारियों का प्रदर्शन: राजस्थान सरकार को दिया 2 दिन का अल्टीमेटम

प्रदर्शन में मार्बल माइंस एसोसिएशन, मार्बल गैंगसॉ एसोसिएशन, जिला मार्बल ट्रेडर्स एसोसिएशन, ट्रक ट्रेलर एसोसिएशन, कटर एसोसिएशन सहित अन्य व्यापारिक संगठन शामिल हुए। प्रदर्शन करने वालों में तनसुख बोहरा, गौरव सिंह राठौड़, रामनारायण पालीवाल, सत्यप्रकाश काबरा, गोविंद सनाढ्य, सुशील बड़ाला, लक्ष्मण गुर्जर, जनकसिंह राठौड़ सहित अनेक व्यापारी और पदाधिकारियों ने एडीएम को ज्ञापन सौंपा और मार्बल उद्योग को बचाने की मांग की और राॅयल्टी पूरी तरह से समाप्त करने की मांग भी उठाई।