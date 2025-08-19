राजस्थान में निकाय-पंचायत चुनावों को लेकर बड़ी खबर, आयोग 1-2 दिन में करेगा तारीखों का ऐलान

जस्टिस ढंड ने कहा कि चुनाव में देरी से स्थानीय शासन में रिक्तता पैदा होती है, जिसका सेवाओं की प्रदायगी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अदालत ने सरकार को निर्देश दिए कि वह जल्द से जल्द पंचायतीराज और निकाय चुनाव कराए। कोर्ट ने यह भी उम्मीद जताई कि सरकार इस दिशा में तुरंत कदम उठाएगी। इसके साथ ही, कोर्ट ने बिना उचित प्रक्रिया के निलंबित किए गए पंचायत प्रशासकों को बहाल करने का आदेश दिया।