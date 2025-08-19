Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जोधपुर

Rajasthan: बलात्कार के दोषी आसाराम को गुजरात हाईकोर्ट से फिर मिली राहत, अब कितने दिन रहेंगे बाहर? जानें

Rajasthan News: उम्रकैद की सजा काट रहे बलात्कार के दोषी आसाराम को गुजरात हाई कोर्ट ने एक बार फिर राहत दी है। कोर्ट ने उनकी अस्थायी जमानत को 3 सितंबर तक बढ़ा दिया है।

जोधपुर

Nirmal Pareek

Aug 19, 2025

Asaram
फाइल फोटो

Rajasthan News: उम्रकैद की सजा काट रहे बलात्कार के दोषी आसाराम को गुजरात हाई कोर्ट ने एक बार फिर राहत दी है। कोर्ट ने उनकी अस्थायी जमानत को मेडिकल आधार पर 3 सितंबर 2025 तक बढ़ा दिया है। इससे पहले, राजस्थान हाई कोर्ट ने भी उनकी अंतरिम जमानत को 29 अगस्त तक बढ़ाया था। दोनों कोर्ट अब उनकी मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आगे का फैसला लेंगे। आसाराम स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर बार-बार जमानत की मांग कर रहे हैं।

गुजरात हाई कोर्ट ने 19 अगस्त 2025 को आसाराम की याचिका पर सुनवाई की। उनके वकील ने कोर्ट में मेडिकल रिपोर्ट पेश की, जिसमें उनकी सेहत को गंभीर बताया गया। हृदय संबंधी समस्याओं और 'ट्रोपोनिन लेवल' के असामान्य रूप से उच्च होने की बात सामने आई है। इस आधार पर गुजरात हाई कोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत को चौथी बार बढ़ाने का फैसला किया। इससे पहले, कोर्ट ने 7 अगस्त को उनकी जमानत 21 अगस्त तक बढ़ाई थी।

ये भी पढ़ें

राजस्थान में 4 नए IAS की नियुक्ति पर क्यों मचा बवाल? डोटासरा ने BJP सरकार पर लगाए गंभीर आरोप
जयपुर
Govind Singh Dotasara

राजस्थान हाई कोर्ट ने भी दी थी राहत

राजस्थान हाई कोर्ट ने 12 अगस्त को आसाराम की अंतरिम जमानत को तीसरी बार बढ़ाते हुए 29 अगस्त तक राहत दी थी। जस्टिस दिनेश मेहता और जस्टिस विनीत कुमार माथुर की बेंच ने यह आदेश दिया। सुनवाई के दौरान आसाराम के वकील निशांत बोड़ा ने दलील दी कि गुजरात हाई कोर्ट पहले ही उनकी जमानत 21 अगस्त तक बढ़ा चुका है।

कोर्ट ने आदेश दिया कि उनकी स्वास्थ्य स्थिति की जांच के लिए तीन सदस्यीय मेडिकल बोर्ड गठित किया जाए। इस बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर 29 अगस्त को राजस्थान हाई कोर्ट में अगली सुनवाई होगी।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला

गुजरात और राजस्थान हाई कोर्ट के फैसलों में सुप्रीम कोर्ट के 30 जुलाई 2025 के आदेश का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आसाराम स्वास्थ्य आधार पर हाई कोर्ट से अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने की मांग कर सकते हैं। इसी आदेश के आधार पर आसाराम के वकील ने दोनों हाई कोर्ट में याचिकाएं दायर कीं। उनकी मेडिकल रिपोर्ट में हृदय संबंधी गंभीर समस्याओं का उल्लेख किया गया, जिसे कोर्ट ने गंभीरता से लिया।

बलात्कार केस में उम्रकैद की सजा

बताते चलें कि आसाराम को जोधपुर की एक अदालत ने 2018 में एक नाबालिग से बलात्कार के मामले में दोषी ठहराया था। यह अपराध उनके जोधपुर स्थित गुरुकुल में हुआ था। इसके बाद उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई गई। तब से वे जोधपुर सेंट्रल जेल में सजा काट रहे हैं। हालांकि, स्वास्थ्य समस्याओं के कारण वे बार-बार जमानत की मांग कर रहे हैं।

ये भी पढ़ें

राजस्थान यूनिवर्सिटी में आधी रात हंगामा, हॉस्टल्स से बाहर क्यों निकले सैंकड़ों छात्र? जानें
जयपुर
Rajasthan University

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

19 Aug 2025 04:04 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Rajasthan: बलात्कार के दोषी आसाराम को गुजरात हाईकोर्ट से फिर मिली राहत, अब कितने दिन रहेंगे बाहर? जानें

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.