राजस्थान यूनिवर्सिटी में आधी रात हंगामा, हॉस्टल्स से बाहर क्यों निकले सैंकड़ों छात्र? जानें

Rajasthan News: राजस्थान यूनिवर्सिटी के कैंपस में सोमवार देर रात विभिन्न हॉस्टलों के 200 से अधिक छात्र बदहाल सफाई व्यवस्था के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। गुस्साए छात्रों ने यूनिवर्सिटी प्रशासन के रवैये के विरोध में कुलगुरु आवास का घेराव किया और धरने पर बैठ गए। छात्रों का आरोप है कि हॉस्टलों में सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है, जिससे उन्हें अस्वास्थ्यकर और नारकीय परिस्थितियों में रहने को मजबूर होना पड़ रहा है।
देर रात मौके पर पहुंची पुलिस ने समझाइश के बाद स्थिति को नियंत्रित किया, लेकिन छात्रों ने चेतावनी दी कि अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज होगा।
दरअसल, प्रदर्शन में अंबेडकर हॉस्टल, अरावली हॉस्टल, डीबीएन हॉस्टल, एच जे भाभा हॉस्टल, जे सी बॉस हॉस्टल और सी वी रमन हॉस्टल के छात्र शामिल थे। इन हॉस्टलों में रहने वाले छात्रों ने एकजुट होकर रात 12 बजे के बाद कैंपस में रैली निकाली और कुलगुरु आवास के बाहर धरना शुरू कर दिया।
प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना था कि हॉस्टलों में लंबे समय से सफाई नहीं हो रही है, जिसके चलते गंदगी का आलम यह है कि शौचालयों का उपयोग तक करना मुश्किल हो गया है।
छात्रों ने बताया कि हॉस्टलों में चारों तरफ गंदगी के ढेर लगे हैं। शौचालयों की हालत इतनी खराब है कि वहां बदबू के कारण खड़ा होना मुश्किल है। ऐसी स्थिति में पढ़ाई करना तो दूर, सामान्य जीवन जीना भी असंभव हो गया है। छात्रों ने कहा कि कई बार यूनिवर्सिटी प्रशासन को इसकी शिकायत की, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया।
छात्रों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि यूनिवर्सिटी प्रशासन केवल आश्वासन देता है, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई बदलाव नहीं हो रहा। उन्होंने साफ शब्दों में चेतावनी दी कि अगर 24 घंटे के भीतर सफाई व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो वे आंदोलन को और उग्र करेंगे। छात्रों का कहना है कि हजारों छात्रों का स्वास्थ्य दांव पर है, और प्रशासन की लापरवाही अब बर्दाश्त के बाहर है।
घटना की सूचना मिलते ही यूनिवर्सिटी प्रशासन हरकत में आया। देर रात पुलिस बल मौके पर पहुंचा और कुलगुरु आवास के बाहर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। पुलिस अधिकारियों ने प्रदर्शनकारी छात्रों से बातचीत कर माहौल को शांत करने की कोशिश की। लगभग दो घंटे तक चले धरने के बाद छात्रों ने 24 घंटे में समाधान का आश्वासन मिलने पर प्रदर्शन समाप्त किया।
हालांकि, इस पूरे मामले पर यूनिवर्सिटी प्रशासन ने चुप्पी साध रखी है। कुलपति अल्पना कटेजा से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। बताया जा रहा है कि यूनिवर्सिटी में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के कारण यह स्थिति बनी है। हड़ताल के चलते कैंपस और हॉस्टलों की सफाई व्यवस्था पूरी तरह ठप पड़ी है।