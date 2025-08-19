राजस्थान यूनिवर्सिटी में आधी रात हंगामा, हॉस्टल्स से बाहर क्यों निकले सैंकड़ों छात्र? जानें

Rajasthan News: राजस्थान यूनिवर्सिटी के कैंपस में सोमवार देर रात विभिन्न हॉस्टलों के 200 से अधिक छात्र बदहाल सफाई व्यवस्था के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। गुस्साए छात्रों ने यूनिवर्सिटी प्रशासन के रवैये के विरोध में कुलगुरु आवास का घेराव किया और धरने पर बैठ गए। छात्रों का आरोप है कि हॉस्टलों में सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है, जिससे उन्हें अस्वास्थ्यकर और नारकीय परिस्थितियों में रहने को मजबूर होना पड़ रहा है।