क्लास 3 से ही AI पढ़ेंगे बच्चे CBSE ने 2026-27 सेशन से शुरू किया नया पाठ्यक्रम

जयपुर/नई दिल्ली. अब स्कूलों में पढ़ाई और भी भविष्य-उन्मुखी हो गई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 से क्लास 3 से 8 तक के छात्रों के लिए Computational Thinking (CT) और Artificial Intelligence (AI) का नया पाठ्यक्रम शुरू कर दिया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 1 अप्रेल 2026 को इस curriculum framework को औपचारिक रूप से लॉन्च किया। यह पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 और National Curriculum Framework for School Education (NCF SE) 2023 के अनुरूप है।