Children’s Day Special: ‘मुझे सिंगल नहीं रहना…’, भावुक कर देगी मासूमों से भगवान के नाम लिखवाई चिट्ठियां

आखिर बच्चों के मन में क्या चल रहा है, वे किन समस्याओं से परेशान हैं और वास्तव में क्या चाहते हैं- यह जानने के लिए राजस्थान पत्रिका ने बच्चों के मन की बात समझने और उनके दिल के गुबार को बाहर लाने का प्रयास किया। पत्रिका ने शहर के कुछ सरकारी और निजी स्कूलों में बच्चों से भगवान के नाम चिट्ठी लिखवाई। इनमें बच्चों ने अपनी भावनाएं खुलकर व्यक्त कीं। इस दौरान बच्चों के मन से ऐसी बातें सामने आईं, जो अभिभावकों, शिक्षकों और व्यवस्था की जिम्मेदारी पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं।