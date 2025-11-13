IAS Couple Story: पति पर शराब पीकर पीटने का आरोप लगाने वाली आईएएस रह चुकीं हैं टॉपर, ऐसे हुई दोनों की मुलाकात, अब शादी बनी ‘कांटों की सेज’

जयपुर। प्रशासनिक गलियारों में एक समय अपने काम और परफेक्शन के लिए पहचानी जाने वाली आईएएस जोड़ी 'भारती दीक्षित और आशीष मोदी' अब एक कानूनी जंग में आमने-सामने है। 2014 बैच की अधिकारी भारती दीक्षित ने अपने पति आशीष मोदी पर घरेलू हिंसा, अपहरण और तलाक के लिए दबाव डालने जैसे गंभीर आरोप लगाते हुए जयपुर के एसएमएस थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। कभी एक-दूसरे की सफलता में साझेदार रहा दंपती अब निजी जीवन के संकट में उलझ गया है।