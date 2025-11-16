जयपुर में पर्यावरण जागरूकता के लिए दौड़ा शहर

कॉर्डिनेटर तरुण तोषनीवाल ने बताया कि दौड़ की तीनों श्रेणियां - 1 किमी ,2.5 किमी और 5 किमी में आयोजित किया गया, जिसमें 5 साल के बच्चों से लेकर 85 वर्ष के वरिष्ठ नागरिकों तक ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया। सभी श्रेणियों के विजेताओं को सम्मानित भी किया गया।