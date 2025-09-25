स्वच्छता का संस्कार: विधायकों समेत हर नागरिक ने उठाया झाड़ू, ‘एक दिन, 1 घंटा और एक साथ’ में शहर को बनाया स्वच्छ

जयपुर: सफाई केवल नगर निगम या सफाईकर्मियों का काम नहीं है, बल्कि यह जिम्मेदारी हर नागरिक और हर जनप्रतिनिधि की भी है, जिस तरह आम लोग अपने घर-आंगन को संवारते हैं, उसी तरह शहर को चमकाना भी सबकी जिम्मेदारी है।
पत्रिका जयपुर शहर के सभी विधानसभा क्षेत्रों के विधायकों और जन प्रतिनिधियों से आह्वान करता है कि वे भी एक दिन, एक घंटा, एक साथ जनता के बीच उतरकर गंदे स्थानों की सफाई में हाथ बटाएं। जब आप खुद झाड़ू उठाएंगे तो जनता को भी संदेश मिलेगा कि शहर की सुंदरता और स्वच्छता सबकी साझी जिम्मेदारी है।
यही सहभागिता स्वच्छ भारत और स्वस्थ समाज की असली ताकत बनेगी। उनकी सहूलियत के लिए हर विधानसभा क्षेत्र से दो-दो स्थान चिह्नित भी किए गए हैं। केंद्र सरकार के स्वच्छता की सेवा अभियान के तहत गुरुवार प्रात: 8 बजे से 9 बजे तक ‘एक दिन, एक घंटा, एक साथ’ के तहत श्रमदान कार्यक्रम आयोजित किया गया। जयपुर में इसका आयोजन रामनिवास बाग में हुआ। जरूरी है कि विधायक खुद भी झाड़ू उठाएं, मोहल्लों और बाजारों में उतरें, ताकि शहर हकीकत में चमकता दिखे।
विद्याधर नगर विधानसभा
झोटवाड़ा औद्योगिक क्षेत्र और पेट्रोल पंप के पास वाली गली- लंबे समय से कचरा पड़ा हुआ है, जबकि इलाके में व्यापारियों की आवाजाही रहती है। सीकर रोड स्थित राजकीय मुरलीपुरा, बीड स्कूल के पीछे- सफाई व्यवस्था महीनों से चरमराई हुई है। -दीया कुमारी
कालवाड़ रोड स्थित करधनी चौकी के पीछे- स्थानीय शिकायतों के बावजूद सफाई नहीं हो रही। मार्बल मंडी, कालवाड़ रोड- दूर-दूर से आने वाले लोग साफ-सफाई की कमी महसूस कर रहे हैं।
-राज्यवर्धन सिंह
मैजिक स्टैंड, मदरामपुरा डिग्गी रोड- नियमित रूप से सफाई नहीं होती, जगह-जगह कचरे के ढेर। टीबा टोल टैक्स क्षेत्र, प्रताप नगर- लंबे समय से स्वच्छता की कमी बनी हुई।
-भजनलाल शर्मा
टीबा वाले हनुमानजी के आसपास- प्रतिदिन कचरा अधूरा उठाया जाता है। बसावाला- कई महीने से नियमित कचरा न उठने की समस्या।
-कैलाश वर्मा
मेहंदी का वास, ठाठर इलाका- हूपर न आने के कारण कचरे के ढेर। वराही माता के मंदिर के निकट- दिनभर कचरे के ढेर। -प्रशांत शर्मा
झालाना से जवाहर नगर रोड- दो-तीन फीट तक कचरा फैला रहता है। सत्कार शॉपिंग सेंटर के पास- लंबे समय से कचरे के ढेर।
-कालीचरण सराफ
जालूपुरा और हमीद नगर रोड- कचरे से भरे हूपर ही गंदगी फैलाते हैं। रामगंज बाजार, मिर्ची वालों की गली- दिनभर कचरा पड़ा रहता है। आदर्श नगर ठाकुर गीजगढ़ का रास्ता, घाटगेट- कई बार आधा-अधूरा कचरा उठाया जाता है। आगरा रोड से घाट के बालाजी और गलताजी जाने वाले रास्ते- मार्ग पर सफाई का अभाव।
-अमीन कागज
शास्त्री नगर, जेपी कॉलोनी सेक्टर 3- खाली भूमि पर कचरा जमा। हसनपुरा सब्जी मंडी और आसपास- सफाई कमजोर, कई बार सब्जियों का कचरा सड़ता रहता है।
-गोपाल शर्मा
ब्रह्मपुरी खुर्रा इलाके- इस रोड पर यहां-वहां कचरा डाला जा रहा है। नाई की थड़ी स्थित सांवणों की ढाणी इलाके में भी जगह-जगह गंदगी के ढेर।
-बालमुकुंदाचार्य