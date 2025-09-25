स्वच्छता का संस्कार: विधायकों समेत हर नागरिक ने उठाया झाड़ू, ‘एक दिन, 1 घंटा और एक साथ’ में शहर को बनाया स्वच्छ



यही सहभागिता स्वच्छ भारत और स्वस्थ समाज की असली ताकत बनेगी। उनकी सहूलियत के लिए हर विधानसभा क्षेत्र से दो-दो स्थान चिह्नित भी किए गए हैं। केंद्र सरकार के स्वच्छता की सेवा अभियान के तहत गुरुवार प्रात: 8 बजे से 9 बजे तक ‘एक दिन, एक घंटा, एक साथ’ के तहत श्रमदान कार्यक्रम आयोजित किया गया। जयपुर में इसका आयोजन रामनिवास बाग में हुआ। जरूरी है कि विधायक खुद भी झाड़ू उठाएं, मोहल्लों और बाजारों में उतरें, ताकि शहर हकीकत में चमकता दिखे।