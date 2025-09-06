Heavy Rain 6 September: दिन भर से बरस रहे बादल, अब फिर आया 7 वां अलर्ट, अगले 3 घंटे में 27 जिलों में झमाझम

RED Alert in Rajasthan: जयपुर। रेड अलर्ट के चलते आज राजस्थान के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। इसके चलते जन-जीवन भी अस्त-व्यस्त हो रहा है। इधर मौसम विभाग भी हर तीन घंटे में भारी बारिश की चेतावनी देकर अलर्ट पर अलर्ट जारी कर रहा है। मौसम विभाग ने अब तक छह अलर्ट जारी किए है।
मौसम विभाग ने अब शाम चार बजे सातवां अलर्ट जारी किया है। इस अलर्ट के अनुसार आगामी तीन घंटे में चार जिलों में भारी बारिश हो सकती है।
मौसम विभाग के अनुसार श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जालोर व बाड़मेर जिले में अगले तीन घंटे में भारी बारिश आने की संभावना जताई गई है।
इसके अलावा बीकानेर, उदयपुर, चित्तौडगढ़़, कोटा, झालावाड़, बारां, सिरोही, नागौर, अजमेर, पाली, जयपुर, दौसा, टोंक, बूंदी, सवाईमाधोपुर, झुंझुनंू, चूरू, नागौर,सीकर,भीलवाड़ा, करौली, जैसलमेर, जोधपुर जिलों व आसपास के इलाकों में यलो अलर्ट घोषित किया है। इन जिलों में भी अगले तीन घंटे में हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी दी गई है।
आपको बता दें कि राजस्थान में छह सितम्बर को पांच और सात सितम्बर को दो जिलों में रेड अलर्ट घोषित किया गया है। इन रेड अलर्ट के तहत अत्यंत भारी बारिश हो सकती है। इनमें छह सितम्बर को प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सलूम्बर व उदयपुर जिले व सात सितम्बर को जालोर व बाड़मेर में रेड अलर्ट के तहत भारी से अतिभारी बारिश आने की संभावना जताई गई है।
इस रेड अलर्ट के तहत आज सुबह से ही कई जिलों में भारी बारिश भी हो चुकी है। इधर पांच जिलों में शनिवार को भारी बारिश के चलते सरकारी स्कूलोंं में अवकाश भी रहा था।
बीगोद। बीती रात को हो रही बारिश से एक बार फिर से त्रिवेणी नदी जोरदार उफान पर है। त्रिवेणी नदी का गेज बढ़कर 5.600 मीटर हो गया। जिससे त्रिवेणी संगम स्थल के मंदिर आधे पानी में डूब गए है। बनास, बेडच और मेनाली नदियों से जोरदार आवक चल रही है। जिससे नदियों पर बनी पुलियों पर पानी होने से गांवों के संपर्क फिर से टूट गए है। कोठारी बांध पर भी चल रही चादर में तेजी आ गई है। जिससे बीगोद और नंदरायसड़क मार्ग अवरुद्ध हो गया।