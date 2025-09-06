Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

IMD Alert: राजस्थान में आखिर क्यों नहीं थम रही “भारी बारिश” की मार, जानिए “RED ALERT” के पीछे की बड़ी वजह

Rajasthan weather: राजस्थान पर मंडरा रहा है बारिश का नया खतरा, क्या होगा अगले 48 घंटों में? 6-7 सितम्बर को बरसने वाली है आफत, तैयार है राजस्थान बड़ी तबाही के लिए?

जयपुर

Rajesh Dixit

Sep 06, 2025

Low Pressure System: जयपुर। राजस्थान इस समय भारी से अत्यधिक भारी बारिश की चपेट में है। मौसम विभाग ने 6 और 7 सितम्बर को राज्य के कई हिस्सों, खासकर दक्षिणी और पश्चिमी इलाकों में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। सवाल यह है कि आखिर इन दिनों इतनी भीषण बारिश क्यों हो रही है?

दरअसल, एक वेल मार्क लो प्रेशर सिस्टम वर्तमान में दक्षिण-पूर्व राजस्थान के ऊपर सक्रिय है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार यह सिस्टम धीरे-धीरे गुजरात की ओर बढ़ रहा है और अगले 24 घंटों में यह अवदाब (डिप्रेशन) का रूप ले सकता है। यही वजह है कि बारिश की तीव्रता लगातार बढ़ती जा रही है।

इस सिस्टम के असर से 6 और 7 सितम्बर को उदयपुर व जोधपुर संभाग के कई हिस्सों में भारी से अति भारी वर्षा होने की संभावना है। कहीं-कहीं पर वर्षा का स्तर 204 मिमी से भी अधिक पहुंच सकता है, जो सामान्य बारिश से कई गुना ज्यादा है। वहीं अजमेर, बीकानेर, कोटा, जयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ इलाकों में भी मध्यम से तेज बारिश का दौर बना रहेगा।

ये भी पढ़ें

IMD Warning: अगले 48 घंटे राजस्थान के “आसमां पर आएगी आफत”, 7 जिलों में रेड अलर्ट घो​षित
जयपुर
heavy rain in rajasthan

मौसम विभाग का अनुमान है कि 8 और 9 सितम्बर को जोधपुर संभाग और आसपास के जिलों में बारिश का दौर और भी तेज हो सकता है। हालांकि, 8 सितम्बर से ज्यादातर इलाकों में बारिश की गतिविधियां धीरे-धीरे कम होने की संभावना है।
राज्य सरकार और प्रशासन ने अलर्ट जारी करते हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है।

ये भी पढ़ें

Red Alert: राजस्थान के 5 जिलों में छह सितम्बर को घोषित हुआ रेड अलर्ट, प्रशासन ने संभाला मोर्चा
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

06 Sept 2025 12:40 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / IMD Alert: राजस्थान में आखिर क्यों नहीं थम रही “भारी बारिश” की मार, जानिए “RED ALERT” के पीछे की बड़ी वजह

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट