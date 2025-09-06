IMD Alert: राजस्थान में आखिर क्यों नहीं थम रही “भारी बारिश” की मार, जानिए “RED ALERT” के पीछे की बड़ी वजह

Low Pressure System: जयपुर। राजस्थान इस समय भारी से अत्यधिक भारी बारिश की चपेट में है। मौसम विभाग ने 6 और 7 सितम्बर को राज्य के कई हिस्सों, खासकर दक्षिणी और पश्चिमी इलाकों में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। सवाल यह है कि आखिर इन दिनों इतनी भीषण बारिश क्यों हो रही है?
दरअसल, एक वेल मार्क लो प्रेशर सिस्टम वर्तमान में दक्षिण-पूर्व राजस्थान के ऊपर सक्रिय है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार यह सिस्टम धीरे-धीरे गुजरात की ओर बढ़ रहा है और अगले 24 घंटों में यह अवदाब (डिप्रेशन) का रूप ले सकता है। यही वजह है कि बारिश की तीव्रता लगातार बढ़ती जा रही है।
इस सिस्टम के असर से 6 और 7 सितम्बर को उदयपुर व जोधपुर संभाग के कई हिस्सों में भारी से अति भारी वर्षा होने की संभावना है। कहीं-कहीं पर वर्षा का स्तर 204 मिमी से भी अधिक पहुंच सकता है, जो सामान्य बारिश से कई गुना ज्यादा है। वहीं अजमेर, बीकानेर, कोटा, जयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ इलाकों में भी मध्यम से तेज बारिश का दौर बना रहेगा।
मौसम विभाग का अनुमान है कि 8 और 9 सितम्बर को जोधपुर संभाग और आसपास के जिलों में बारिश का दौर और भी तेज हो सकता है। हालांकि, 8 सितम्बर से ज्यादातर इलाकों में बारिश की गतिविधियां धीरे-धीरे कम होने की संभावना है।
राज्य सरकार और प्रशासन ने अलर्ट जारी करते हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है।