IMD Alert: राजस्थान में आखिर क्यों नहीं थम रही “भारी बारिश” की मार, जानिए “RED ALERT” के पीछे की बड़ी वजह

इस सिस्टम के असर से 6 और 7 सितम्बर को उदयपुर व जोधपुर संभाग के कई हिस्सों में भारी से अति भारी वर्षा होने की संभावना है। कहीं-कहीं पर वर्षा का स्तर 204 मिमी से भी अधिक पहुंच सकता है, जो सामान्य बारिश से कई गुना ज्यादा है। वहीं अजमेर, बीकानेर, कोटा, जयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ इलाकों में भी मध्यम से तेज बारिश का दौर बना रहेगा।