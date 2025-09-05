Patrika LogoSwitch to English

Red Alert: राजस्थान के 5 जिलों में छह सितम्बर को घोषित हुआ रेड अलर्ट, प्रशासन ने संभाला मोर्चा

Rajasthan Red Alert: मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान के बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सलूम्बर व उदयपुर जिलों में छह सितम्बर को अत्यंत भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने इसे रेड अलर्ट की श्रेणी में रखा है।

Rajesh Dixit

Sep 05, 2025

Heavy Rain in Rajasthan: जयपुर। मौसम विज्ञान केंद्र, जयपुर ने 5 सितम्बर को जारी पूर्वानुमान में राजस्थान के कई हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक भारी से अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी दी है। पांच जिलों में रेड अलर्ट घोषित कर दिया है।
मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान के बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सलूम्बर व उदयपुर जिलों में छह सितम्बर को अत्यंत भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने इसे रेड अलर्ट की श्रेणी में रखा है।

मौसम विभाग के अनुसार, मध्य प्रदेश पर बने कम दबाव का क्षेत्र अब तीव्र होकर वेल मार्क लो में बदल गया है और वर्तमान में यह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश व आसपास के पूर्वी राजस्थान के ऊपर सक्रिय है। अगले 48 घंटों में इसके और तीव्र होकर उत्तर-पश्चिम दिशा में बढऩे तथा 7 सितम्बर की सुबह तक दक्षिण राजस्थान और उत्तरी गुजरात के ऊपर अवदाब (डिप्रेशन) के रूप में केंद्रित होने की संभावना जताई गई है।

दक्षिणी व पूर्वी हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग का कहना है कि इसके असर से उदयपुर, कोटा और जोधपुर संभाग के कई हिस्सों में अगले 3-4 दिनों तक भारी से अत्यधिक भारी बारिश हो सकती है। उदयपुर संभाग के कुछ जिलों में कहीं-कहीं अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना है। लगातार बारिश के चलते जलभराव, निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात और जनजीवन प्रभावित हो सकता है।

वहीं, भरतपुर, जयपुर और बीकानेर संभाग के कुछ इलाकों में भी अगले 3-4 दिनों तक मेघगर्जन के साथ मध्यम से तेज बारिश का पूर्वानुमान है।

