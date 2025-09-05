Red Alert: राजस्थान के 5 जिलों में छह सितम्बर को घोषित हुआ रेड अलर्ट, प्रशासन ने संभाला मोर्चा

Heavy Rain in Rajasthan: जयपुर। मौसम विज्ञान केंद्र, जयपुर ने 5 सितम्बर को जारी पूर्वानुमान में राजस्थान के कई हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक भारी से अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी दी है। पांच जिलों में रेड अलर्ट घोषित कर दिया है।

मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान के बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सलूम्बर व उदयपुर जिलों में छह सितम्बर को अत्यंत भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने इसे रेड अलर्ट की श्रेणी में रखा है।