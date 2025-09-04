Rain Forecast: आज आया मौसम विभाग का नया अलर्ट, जानिए 5 से 18 सितम्बर तक राजस्थान में कैसा रहेगा मौसम

राजस्थान में मौसम विभाग के अनुसार पांच सितम्बर से सात सितम्बर तक दो संभागों में बारिश कहर बनकर टूट सकती है। मौसम विज्ञान केन्द्र, जयपुर के अनुसार जोधपुर-बीकानेर संभाग के कुछ भागों में पांच सितम्बर से बारिश की गतिविधियों में बढोत्तरी होगी। वहीं जोधपुर संभाग में पांच से सात सितम्बर के दौरान कहीं-कहीं भारी व अतिभारी बारिश की संभावना जताई गई है।