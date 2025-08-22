Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

CM भजनलाल का बीकानेर और जैसलमेर को बड़ा तोहफा, यहां ‘सोलर पार्क’ की होगी स्थापना

सीएम भजनलाल ने जैसलमेर और बीकानेर में सोलर पार्क के भूमि आवंटित की है।

जयपुर

Lokendra Sainger

Aug 22, 2025

CM BHAJANLAL SHARMA
Photo- Patrika Network (File Photo)

Bhajanlal Govt: भजनलाल सरकार ने जैसलमेर एवं बीकानेर जिले को बड़ी सौगात दी है। सरकार ने इन जिलों में अक्षय ऊर्जा आधारित उत्पादन इकाइयों की स्थापना के लिए राजकीय उपक्रम राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को भूमि आवंटन के प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की है।

जिसमें जैसलमेर जिले में 26400 मेगावाट क्षमता के विभिन्न सोलर पार्कों की स्थापना के लिए भूमि आवंटन को स्वीकृतियां प्रदान की गई हैं। इसी तरह बीकानेर में 5200 मेगावाट क्षमता के विभिन्न सोलर पार्कों की स्थापना के लिए भूमि आवंटन को स्वीकृतियां प्रदान दी गई हैं।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा कि 'इन स्वीकृतियों से अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में राजस्थान की अग्रणी भूमिका को और मजबूती मिलेगी, स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार सृजन होगा और स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन में प्रदेश की भूमिका और सुदृढ़ होगी।'

जानकारी के अनुसार, जैसलमेर जिले की रामगढ़ तहसील में 5000 मेगावाट क्षमता के सोलर पार्क की स्थापना के लिए कुल 6771.86 हैक्टेयर भूमि एवं 2700 मेगावाट सोलर पार्क के लिए 5113.99 हैक्टेयर भूमि के आवंटन को स्वीकृति दी गई है। वहीं, फतेहगढ़ तहसील में 12500 मेगावाट सोलर पार्क के लिए 14026.87 हैक्टेयर भूमि एवं 6200 मेगावाट सोलर पार्क के लिए 8582.42 हैक्टेयर भूमि के आवंटन को स्वीकृति प्रदान की गई है।

वहीं, बीकानेर जिले की पूगल तहसील के दीनसर व बराला गांव में 393.04 हैक्टेयर भूमि आवंटित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। वहीं, बीकानेर तहसील के गांव सवाईसर, बज्जू तहसील के गांव बिकोलाई तथा पूगल तहसील के गांव करणीसर भाटियान में कुल 2320.46 हैक्टेयर भूमि के आवंटन को स्वीकृति दी गई है।

ऊर्जा खपत की पूर्ति में महत्वपूर्ण साबित होंगे

जैसलमेर और बीकानेर में जल्दी ही सोलर पार्क के कार्य शुरू होंगे, जो प्रदेश की ऊर्जा खपत की पूर्ति में महत्वपूर्ण साबित होंगे। प्रदेश को ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी और आत्मनिर्भर बनाने के लिए राज्य सरकार ने सोलर प्रोजेक्ट के लिए भूमि आवंटन प्रस्ताव को मंजूरी देने का कार्यवाही की है।

Updated on:

22 Aug 2025 08:57 pm

Published on:

22 Aug 2025 08:56 pm

CM भजनलाल का बीकानेर और जैसलमेर को बड़ा तोहफा, यहां 'सोलर पार्क' की होगी स्थापना

