राजस्थान में यहां ‘बाढ़’ जैसे हालात… आपदा मंत्री ने जारी की गाइलाइन, स्कूलों की 2 दिन छुट्टी; इन 2 जिलों में IMD का रेड Alert

सवाई माधोपुर में देर रात से चल रही बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हो गए है। अत्यधिक बारिश से 6 से ज्यादा कॉलोनियों में पानी भर गया है। लोग बचने के लिए घर की छतों पर चढ़ गए। बताया जा रहा है कि कुशालीदर्रा स्थित नेशनल हाईवे 552 पर तेज बहाव में कार बह गई। हादसे में इंदौर के युवक की मौत हो गई। उधर, तेज बारिश के चलते पटरियां डूब गई। ऐसे में जयपुर-दिल्ली और मुंबई जाने वाली ट्रेनें प्रभावित हुई है। इस दौरान तीन ट्रेनों को स्टेशन से पहले ही रोक दिया गया।