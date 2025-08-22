Heavy Rain: राजस्थान में भारी बारिश, कई जगह बाढ़ जैसे हालात, 3 जिलों में स्कूलों की छुट्टी

जयपुर। राजस्थान में एक बार फिर मानसून सक्रिय हो गया है। भारी बारिश के कारण कोटा और सवाई माधोपुर जिले में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। ऐसे में दोनों की जिलों में आज स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। वहीं, बारां जिले में भारी बारिश के अलर्ट के चलते कलेक्टर ने दो दिन स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी है।
कोटा शहर सहित कई जगह देर रात शुरू हुआ बारिश का दौर सुबह तक जारी है। सुल्तानपुर कस्बे में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए है। कस्बे की सड़कें दरिया बन गई। सड़कों पर 2 से 3 फिट तक पानी बह रहा है। भारी बारिश के चलते दुकानों और मकानों में भी बारिश का पानी घुस गया। जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
सुल्तानपुर नगर के तलाई मोहल्ला में पानी भर जाने से लोग घरों में कैद है। कस्बे में अब तक अब तक 8 इंच बारिश हो चुकी है। सांगोद में बीते 24 घंटे में 58 मिमी बारिश दर्ज की गई।
कोटा जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते जन जीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त है। बारिश के चलते कई जगह रास्ते बंद हो गए हैं। कोटा शहर के बजरंग नगर क्षेत्र देवली अरब रोड स्टेशन क्षेत्र में पानी भर गया है। रायपुर नाल ओपन पर आने से आसपास की कॉलोनी में भी दो से तीन फीट पानी भर गया है।
कोटा में भारी बारिश के चलते जिला कलेक्टर ने सभी संस्था प्रधानों को अपने क्षेत्र की हालत देखते हुए अवकाश घोषित करने के निर्देश दिए है। इसके तहत कोटा शहर के ज्यादातर सरकारी व प्राइवेट स्कूलों में आज अवकाश घोषित कर दिया है। वहीं, जिला प्रशासन व पुलिस ने अलर्ट जारी कर लोगों को चंबल नदी क्षेत्रों में नहीं जाने की सलाह दी है।
सवाई माधोपुर में बीती रात तेज बारिश हुई, जो रुक-रुककर सुबह तक जारी है। तेज बारिश के चलते यहां पर बाढ़ जैसे हालात बन गए। निचले इलाकों में पानी भर गया है। सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन की पटरियां पानी में डूबी गई। वहीं, नेशनल हाईवे 552 पर कुशालीपुरा में सड़क टूट गई, जिससे आवागमन बाधित हो गया। सवाई माधोपुर में तेज बारिश के चलते जिला कलेक्टर के मौखिक निर्देशानुसार आज कक्षा सभी स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है।
बारां जिला कलेक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर ने भारी बारिश के अलर्ट के चलते स्कूलों का 2 दिन का अवकाश घोषित कर दिया है। यह सभी निजी और सरकारी स्कूलों पर लागू है। कलेक्टर के आदेशानुसार भारी बारिश के अलर्ट के चलते जिले के सभी स्कूलों में 22 और 23 अगस्त को घोषित किया गया है।