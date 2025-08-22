Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

Heavy Rain: राजस्थान में भारी बारिश, कई जगह बाढ़ जैसे हालात, 3 जिलों में स्कूलों की छुट्टी

Rajasthan Heavy Rain: राजस्थान में एक बार फिर मानसून सक्रिय हो गया है। भारी बारिश के कारण कोटा और सवाई माधोपुर जिले में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई।

जयपुर

Anil Prajapat

Aug 22, 2025

Play video

जयपुर। राजस्थान में एक बार फिर मानसून सक्रिय हो गया है। भारी बारिश के कारण कोटा और सवाई माधोपुर जिले में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। ऐसे में दोनों की जिलों में आज स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। वहीं, बारां जिले में भारी बारिश के अलर्ट के चलते कलेक्टर ने दो दिन स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी है।

कोटा शहर सहित कई ​जगह देर रात शुरू हुआ बारिश का दौर सुबह तक जारी है। सुल्तानपुर कस्बे में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए है। कस्बे की सड़कें दरिया बन गई। सड़कों पर 2 से 3 फिट तक पानी बह रहा है। भारी बारिश के चलते दुकानों और मकानों में भी बारिश का पानी घुस गया। जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Rain Alert: राजस्थान में नया वेदर सिस्टम एक्टिव, 22, 23 और 24 अगस्त को इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट
जयपुर
Rajasthan-Heavy-rain-alert

सुल्तानपुर नगर के तलाई मोहल्ला में पानी भर जाने से लोग घरों में कैद है। कस्बे में अब तक अब तक 8 इंच बारिश हो चुकी है। सांगोद में बीते 24 घंटे में 58 मिमी बारिश दर्ज की गई।

कोटा जिले में कई रास्ते बंद

कोटा जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते जन जीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त है। बारिश के चलते कई जगह रास्ते बंद हो गए हैं। कोटा शहर के बजरंग नगर क्षेत्र देवली अरब रोड स्टेशन क्षेत्र में पानी भर गया है। रायपुर नाल ओपन पर आने से आसपास की कॉलोनी में भी दो से तीन फीट पानी भर गया है।

कोटा में स्कूलों की छुट्टी

कोटा में भारी बारिश के चलते जिला कलेक्टर ने सभी संस्था प्रधानों को अपने क्षेत्र की हालत देखते हुए अवकाश घोषित करने के निर्देश दिए है। इसके तहत कोटा शहर के ज्यादातर सरकारी व प्राइवेट स्कूलों में आज अवकाश घोषित कर दिया है। वहीं, जिला प्रशासन व पुलिस ने अलर्ट जारी कर लोगों को चंबल नदी क्षेत्रों में नहीं जाने की सलाह दी है।

सवाईमाधोपुर में भी बाढ़ जैसे हालात

सवाई माधोपुर में बीती रात तेज बारिश हुई, जो रुक-रुककर सुबह तक जारी है। तेज बारिश के चलते यहां पर बाढ़ जैसे हालात बन गए। निचले इलाकों में पानी भर गया है। सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन की पटरियां पानी में डूबी गई। वहीं, नेशनल हाईवे 552 पर कुशालीपुरा में सड़क टूट गई, जिससे आवागमन बाधित हो गया। सवाई माधोपुर में तेज बारिश के चलते जिला कलेक्टर के मौखिक निर्देशानुसार आज कक्षा सभी स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है।

बारां में दो दिन स्कूलों की छुट्टी

बारां जिला कलेक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर ने भारी बारिश के अलर्ट के चलते स्कूलों का 2 दिन का अवकाश घोषित कर दिया है। यह सभी निजी और सरकारी स्कूलों पर लागू है। कलेक्टर के आदेशानुसार भारी बारिश के अलर्ट के चलते जिले के सभी स्कूलों में 22 और 23 अगस्त को घोषित किया गया है।

ये भी पढ़ें

राजस्थान में फिर सक्रिय हुआ मानसून, अगले 8 दिन झमाझम बारिश की संभावना, इन जिलों के लिए अलर्ट जारी
जयपुर
rajasthan weather alert

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

राजस्थान में भारी बारिश

rajasthan news

rajasthan news in hindi

Rajasthan Weather News

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

22 Aug 2025 10:16 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Heavy Rain: राजस्थान में भारी बारिश, कई जगह बाढ़ जैसे हालात, 3 जिलों में स्कूलों की छुट्टी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.