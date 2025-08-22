Heavy Rain: राजस्थान में भारी बारिश, कई जगह बाढ़ जैसे हालात, 3 जिलों में स्कूलों की छुट्टी

सवाई माधोपुर में बीती रात तेज बारिश हुई, जो रुक-रुककर सुबह तक जारी है। तेज बारिश के चलते यहां पर बाढ़ जैसे हालात बन गए। निचले इलाकों में पानी भर गया है। सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन की पटरियां पानी में डूबी गई। वहीं, नेशनल हाईवे 552 पर कुशालीपुरा में सड़क टूट गई, जिससे आवागमन बाधित हो गया। सवाई माधोपुर में तेज बारिश के चलते जिला कलेक्टर के मौखिक निर्देशानुसार आज कक्षा सभी स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है।