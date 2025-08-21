Rajasthan Weather: राजस्थान में फिर एक्टिव हुआ मानसून, इन 20 से अधिक जिलों में होगी झमाझम बारिश! जानें IMD की ताजा भविष्यवाणी

24 अगस्त को अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बारां, भरतपुर, भीलवाड़ा, बंदी, चित्तौड़गढ़ दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, जयपुर, झालावाड़, झुंझुनूं, करौली, कोटा, प्रतापगढ़, सवाई माधोपुर, सीकर, टोंक, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर और श्रीगंगानगर जिले में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं राजसमंद, उदयपुर, बाड़मेर और पाली जिले में भारी बारिश होने की संभावना है। जालोर और सिरोही में अति भारी बारिश होने को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है।