Rajasthan: धनतेरस पर CM भजनलाल का किसानों को बड़ा तोहफा, किसान सम्मान निधि की चौथी किस्त जारी

मुख्यमंत्री ने आधुनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को जागरूक करने की बात कही। उन्होंने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी सरकार में पेपर लीक की घटनाएं आम थीं, लेकिन पिछले दो वर्षों में उनकी सरकार में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। हाल ही में घोषित RAS परीक्षा परिणामों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि अब गरीब किसानों के बच्चे भी RAS जैसे पदों पर पहुंच रहे हैं।