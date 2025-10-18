Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

Rajasthan: धनतेरस पर CM भजनलाल का किसानों को बड़ा तोहफा, किसान सम्मान निधि की चौथी किस्त जारी

Rajasthan News: धनतेरस के पावन अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपनी गृह तहसील नदबई में आयोजित एक भव्य समारोह में प्रदेश के लाखों किसानों को बड़ा तोहफा दिया।

जयपुर

Nirmal Pareek

Oct 18, 2025

Rajasthan News: धनतेरस के पावन अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपनी गृह तहसील नदबई में आयोजित एक भव्य समारोह में प्रदेश के लाखों किसानों को बड़ा तोहफा दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की चौथी किस्त की राशि रिमोट का बटन दबाकर किसानों के खातों में हस्तांतरित की।

इस दौरान करीब 72 लाख किसानों को 1000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की गई। नदबई की कृषि उपज मंडी में आयोजित इस राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत हुआ। समारोह में उपस्थित जनता ने गिरिराज महाराज के जयकारs लगाए।

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन की शुरुआत गिरिराज महाराज के जयकारे से की और सभी को धनतेरस व दीपावली की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि उनकी जन्मस्थली नदबई से प्रदेश के किसानों को लाभान्वित करना उनके लिए सुखद अनुभव है।

डबल इंजन की सरकार के गिनाए फायदे

उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली 6000 रुपये की सम्मान निधि के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली 3000 रुपये की अतिरिक्त सहायता राशि का जिक्र किया। सीएम ने कहा कि डबल इंजन की सरकार किसानों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सशक्त बना रही है। उनका लक्ष्य है कि कोई भी किसान सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे।

मुख्यमंत्री ने आधुनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को जागरूक करने की बात कही। उन्होंने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी सरकार में पेपर लीक की घटनाएं आम थीं, लेकिन पिछले दो वर्षों में उनकी सरकार में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। हाल ही में घोषित RAS परीक्षा परिणामों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि अब गरीब किसानों के बच्चे भी RAS जैसे पदों पर पहुंच रहे हैं।

उन्होंने कांग्रेस सरकार पर किसानों के शोषण का आरोप लगाया और कहा कि कांग्रेस ने केवल 'गरीबी हटाओ' का नारा दिया, लेकिन भाजपा सरकार किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए ठोस कदम उठा रही है।

नदबई के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं

इसके साथ ही, मुख्यमंत्री ने नदबई के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। उन्होंने पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ERCP) में नदबई को शामिल करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि नदबई की जमीन को पानी मिलने पर यह क्षेत्र 'सोने' जैसा चमकेगा। इसके अलावा, नदबई में ड्रेनेज सिस्टम, मिनी सचिवालय, और बाईपास रिंग रोड के निर्माण की घोषणा भी की गई।

समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने नदबई में राजकीय जिला अस्पताल के भवन का शिलान्यास भी किया। यह उनका मुख्यमंत्री बनने के बाद नदबई का पहला दौरा था, जिसे लेकर क्षेत्र में जबरदस्त उत्साह देखा गया। जनसभा को संबोधित करने के बाद मुख्यमंत्री अपने पैतृक गांव अटारी के लिए रवाना हुए, जहां वे स्थानीय कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इसके बाद वे शाम 4:20 बजे जयपुर के लिए प्रस्थान करेंगे।

