Rajasthan: मिड-डे मील में हुआ बड़ा बदलाव, बच्चों में मोटापा होगा कम; स्कूलों में होंगे स्वास्थ्य राजदूत

पीएम पोषण योजना के तहत संतुलित भोजन उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने एडवाइजरी जारी की है। इसके तहत भोजन में फोर्टिफाइड चावल, गेहूं, मोटे अनाज, दालें और हरी सब्जियां शामिल की जाएंगी। फोर्टिफाइड खाद्य तेल (विटामिन ए और डी युक्त) तथा डबल फोर्टिफाइड नमक का प्रयोग अनिवार्य कर दिया गया है। तेल के उपयोग में कमी को लेकर विशेष कक्षाएं आयोजित होंगी। गृह विज्ञान महाविद्यालयों और स्वास्थ्य संस्थानों से विशेषज्ञ व्याख्यान कराए जाएंगे।