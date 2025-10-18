Rajasthan News: पढ़े-लिखे भी बन रहे साइबर ठगी शिकार, ठग हर दिन अपना रहे नए हथकंडे

जयपुर शहर से लेकर गांव तक साइबर ठगों का जाल तेजी से फैलता जा रहा है। ये ठग हर दिन नए-नए तरीकों से लोगों को शिकार बना रहे है। हालात यह है कि अब सिर्फ अनपढ़ या ग्रामीण ही नहीं, बल्कि पढ़े-लिखे और तकनीक से जुड़े लोग भी इन जालसाजों के शिकार बन रहे है। पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, लेकिन ठगी के मामले भी बढ़ते जा रहे है। जयपुर में पुलिस कमिश्नरेट में साइबर थाना है जो स्टाफ की कमी से जूझ रहा है। वहीं थानों में अभी भी साइबर एक्सपर्ट नहीं होने से ठगी शिकार लोगों की सुनवाई नहीं हो रही। इससे निपटने के लिए कुछ जगह पुलिस ने साइबर एक्सपर्ट लगाए जो थानों में ट्रेनिंग दे रहे है।