खुशखबरी: 8 लाख से अधिक किसानों को मिलेगी राहत, CM भजनलाल ने फसल खराबे में कृषि अनुदान को दी स्वीकृति

इस निर्णय से अजमेर, अलवर, झुंझुनूं, कोटा, पाली और बांसवाड़ा जिले के आठ लाख से अधिक किसानों को राहत मिलेगी। अतिवृष्टि के कारण इन जिलों में खरीफ फसलों को भारी नुकसान हुआ था। सरकार की इस स्वीकृति से प्रभावित किसानों को फसल खराबे की भरपाई के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी।