खुशखबरी: 8 लाख से अधिक किसानों को मिलेगी राहत, CM भजनलाल ने फसल खराबे में कृषि अनुदान को दी स्वीकृति

सीएम भजनलाल शर्मा। फोटो: सोशल
जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस वर्ष अतिवृष्टि से खरीफ फसलों के नुकसान को देखते हुए एक बड़ा संवेदनशील निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने 6 जिलों के किसानों के लिए कृषि अनुदान वितरण को स्वीकृति दी है, जिससे लाखों किसानों को आर्थिक राहत मिलेगी।
जानकारी के अनुसार, प्रभावित किसानों को राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) से कृषि अनुदान वितरण करने की मंजूरी दी गई है। इस निर्णय के तहत 6 जिलों की 40 तहसील के 2 हजार 961 गांवों को अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित करने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया है।
इस निर्णय से अजमेर, अलवर, झुंझुनूं, कोटा, पाली और बांसवाड़ा जिले के आठ लाख से अधिक किसानों को राहत मिलेगी। अतिवृष्टि के कारण इन जिलों में खरीफ फसलों को भारी नुकसान हुआ था। सरकार की इस स्वीकृति से प्रभावित किसानों को फसल खराबे की भरपाई के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी।
राज्य सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर 6 जिलों के 3 हजार 777 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया है। इन गांवों में बाढ़ से 33 प्रतिशत या इससे अधिक फसल खराबा वाले कृषकों को कृषि आदान-अनुदान वितरण की अनुमति दी गई है।
आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग की उप शासन सचिव शैफाली कुशवाहा ने बताया कि झालावाड़, धौलपुर, बूंदी भरतपुर, डीग और टोंक की 43 तहसीलों के 3 हजार 777 गांवों के प्रभावित किसानों को इस निर्णय से राहत मिलेगी।
