‘डोटासरा के मन की बात भी पूरी होगी’, टोंक में कांग्रेस पर बरसे CM भजनलाल, बोले- ‘पूर्व CM के पीएसओ तक पकड़े गए’

Rajasthan Politics: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को टोंक जिले के टोडारायसिंह में एक पेड़ मां के नाम एवं हरियालो राजस्थान अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। मुख्यमंत्री टोडारायसिंह में सीएम भजनलाल ने अभियान के तहत सिन्दूर का पौधा लगाया। इस दौरान एक घंटे में 100 हैक्टेयर में 60 हजार पौधे लगाकर कीर्तिमान रचा गया। उन्होंने सरकारी भर्ती परीक्षाओं को लेकर पिछली कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने भर्ती में फर्जी लोगों को आश्रय दिया। गड़बड़ी करने वालों को हमारी सरकार ने आते ही जेलों में बंद कर दिया।