Rajasthan: ‘भ्रष्टाचारी रावणों को खत्म करेंगे’, CM भजनलाल की चेतावनी; माइक में खराबी से जताई नाराजगी

फोटो- पत्रिका नेटवर्क
Rajasthan News: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दशहरा के अवसर पर 'सहकार सदस्यता अभियान' का शुभारंभ किया। यह अभियान 2 से 15 अक्टूबर तक पूरे प्रदेश में चलेगा। जयपुर के कॉन्स्टीट्यूशन क्लब में आयोजित इस समारोह में सीएम ने सहकारिता को सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा बताते हुए इसे सशक्त बनाने के लिए राज्य सरकार के प्रयासों पर जोर दिया।
उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने सहकारिता को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया था। उन्होंने दृढ़ता से कहा कि सहकारिता में भ्रष्टाचार के कई रावण हैं, जिन्हें खत्म करना हमारा लक्ष्य है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने सहकारिता की व्यवस्था को कमजोर कर किसानों को कर्ज के बोझ तले दबाने का काम किया। कांग्रेस ने सहकारी संस्थाओं की फाइलों के पन्ने फाड़ दिए। जिस सहकारिता से किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत किया जा सकता था, उसे भ्रष्टाचार का केंद्र बना दिया गया।
लेकिन अब डबल इंजन सरकार के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के इन कारनामों को बेनकाब किया जाएगा और इसे जड़ से खत्म किया जाएगा। सीएम ने इस अभियान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'सहकार से समृद्धि' के विजन को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।
कार्यक्रम के दौरान माइक में बार-बार खराबी के कारण मुख्यमंत्री का संबोधन कई बार बाधित हुआ। इससे समारोह में मौजूद लोगों तक उनकी बात स्पष्ट रूप से नहीं पहुंच पाई। माइक की आवाज बार-बार कम होने से सीएम के चेहरे पर नाराजगी के भाव साफ दिखे। यह पहला मौका नहीं है जब इस तरह की तकनीकी खामी सामने आई है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बांसवाड़ा दौरे के दौरान भी माइक में खराबी के कारण अधिकारियों पर कार्रवाई की गई थी।
'सहकार सदस्यता अभियान' के तहत राज्य की 8,200 से अधिक प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों (पैक्स) पर शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों में विशेष रूप से महिलाओं और युवाओं को सहकारी समितियों से जोड़ने पर ध्यान दिया जाएगा। साथ ही, नई पैक्स के गठन, गोदामों के लिए भूमि आवंटन, प्रस्तावित सहकारी कानून के प्रावधानों की जानकारी, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत लंबित आवेदनों की ई-केवाईसी और आधार सीडिंग जैसे कार्य भी किए जाएंगे।
सहकारिता मंत्री गौतम दक ने बताया कि अभियान के दौरान प्रतिदिन शिविर आयोजित होंगे, जिसमें न्यूनतम 155 और अधिकतम 769 पैक्स शामिल होंगे। अजमेर जोन में 1,443, भरतपुर में 826, जोधपुर में 1,436, उदयपुर में 1,399, कोटा में 815, बीकानेर में 1,099 और जयपुर में 1,276 पैक्स में शिविर लगाए जाएंगे। जिन ग्राम पंचायतों में अभी तक पैक्स का गठन नहीं हुआ है, वहां 'ग्रामीण सेवा शिविरों' के माध्यम से अभियान की गतिविधियां संचालित होंगी।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग