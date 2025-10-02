Rajasthan: ‘भ्रष्टाचारी रावणों को खत्म करेंगे’, CM भजनलाल की चेतावनी; माइक में खराबी से जताई नाराजगी

कार्यक्रम के दौरान माइक में बार-बार खराबी के कारण मुख्यमंत्री का संबोधन कई बार बाधित हुआ। इससे समारोह में मौजूद लोगों तक उनकी बात स्पष्ट रूप से नहीं पहुंच पाई। माइक की आवाज बार-बार कम होने से सीएम के चेहरे पर नाराजगी के भाव साफ दिखे। यह पहला मौका नहीं है जब इस तरह की तकनीकी खामी सामने आई है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बांसवाड़ा दौरे के दौरान भी माइक में खराबी के कारण अधिकारियों पर कार्रवाई की गई थी।