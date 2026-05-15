जालोर में प्रोटोकॉल तोड़ ग्रामीणों और बच्चों के बीच पहुंचे CM भजनलाल, सड़क के लिए 1.60 करोड़ की स्वीकृति दी

गुरुवार की सुबह पंसेरी गांव के लिए बेहद खास थी। मुख्यमंत्री सुबह की सैर के दौरान जब गांव की गलियों में पहुंचे, तो वहां का माहौल बदल गया। उन्होंने बुजुर्गों के साथ बैठकर खेती-किसानी और पशुपालन पर चर्चा की। इस दौरान स्कूल जा रहे छोटे बच्चों को देख मुख्यमंत्री रुक गए और उन्हें अपने पास बुलाकर चॉकलेट और टॉफियां दीं। उन्होंने बच्चों को मन लगाकर पढ़ने और उज्ज्वल भविष्य के लिए प्रोत्साहित किया। गांव के मंदिरों में दर्शन के बाद जब वे 'चौहटा' पहुंचे, तो ग्रामीणों ने उनका पारंपरिक साफा पहनाकर भव्य अभिनंदन किया।