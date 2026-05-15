Rajasthan Youth Congress Elections : दावेदारों ने झोंकी पूरी ताकत, यह बन सकता है जीत का बड़ा पैमाना!

युवा कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष पद के लिए कुल 20 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए थे। इनमें एक उम्मीदवार का आवेदन अभी समीक्षा प्रक्रिया में है, जबकि एक आवेदन निरस्त किया जा चुका है। शेष उम्मीदवार प्रदेशभर में 35 वर्ष तक के युवाओं को जोड़कर अपने-अपने पैनल के पक्ष में मतदान कराने में लगे हैं। चुनाव में सदस्यता संख्या को ही राजनीतिक ताकत का पैमाना माना जा रहा है। इसी कारण बड़े स्तर पर सदस्य बनाने को लेकर उम्मीदवारों के बीच प्रतिस्पर्धा तेज हो गई है।