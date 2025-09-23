New GST Slab: तख्ती लेकर अचानक बाजार में निकले CM भजनलाल, दुकानों पर पहुंचकर ग्राहकों और व्यापरियों से कही ये बात

Rajasthan News: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को सांगानेर विधानसभा क्षेत्र के मानसरोवर बाजार में पैदल चलकर व्यापारियों और ग्राहकों को जीएसटी के नए स्लैब के फायदे बताए। मुख्यमंत्री थड़ी मार्केट से पैदल रवाना हुए और रामतीर्थ मार्ग की करीब 300 से अधिक दुकानों व प्रतिष्ठानों पर जाकर व्यापारियों व ग्राहकों से जीएसटी के लाभ के बारे में बताया। मुख्यमंत्री हाथों में 'खिलौने, मूर्तियां, सजावट व मोबाइल, स्वदेशी हो भारत का स्टाइल…', 'हर घर स्वदेशी, घर-घर स्वदेशी…' जैसे स्लोगन लिखी तख्ती लेकर लोगों को जागरूक करते हुए आगे बढ़े।