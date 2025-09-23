Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

New GST Slab: तख्ती लेकर अचानक बाजार में निकले CM भजनलाल, दुकानों पर पहुंचकर ग्राहकों और व्यापरियों से कही ये बात

CM Bhajanlal In Jaipur Market: मुख्यमंत्री ने ग्राहकों से कहा कि आपने हमेशा टैक्स बढ़ते हुए देखा होगा, लेकिन इस बार टैक्स कम हुआ है।

जयपुर

Akshita Deora

Sep 23, 2025

फोटो: पत्रिका

Rajasthan News: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को सांगानेर विधानसभा क्षेत्र के मानसरोवर बाजार में पैदल चलकर व्यापारियों और ग्राहकों को जीएसटी के नए स्लैब के फायदे बताए। मुख्यमंत्री थड़ी मार्केट से पैदल रवाना हुए और रामतीर्थ मार्ग की करीब 300 से अधिक दुकानों व प्रतिष्ठानों पर जाकर व्यापारियों व ग्राहकों से जीएसटी के लाभ के बारे में बताया। मुख्यमंत्री हाथों में 'खिलौने, मूर्तियां, सजावट व मोबाइल, स्वदेशी हो भारत का स्टाइल…', 'हर घर स्वदेशी, घर-घर स्वदेशी…' जैसे स्लोगन लिखी तख्ती लेकर लोगों को जागरूक करते हुए आगे बढ़े।

फोटो: पत्रिका

उनके साथ यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा व ग्रेटर नगर निगम उपमहापौर पुनीत कर्णावट ने भी 'अपने देश की शान बढ़ाएं, स्वदेशी अपनाएं…' जैसे स्लोगन लिखी तख्तियां हाथों में ले रखी थी। मुख्यमंत्री ने ग्राहकों से कहा कि आपने हमेशा टैक्स बढ़ते हुए देखा होगा, लेकिन इस बार टैक्स कम हुआ है। व्यापारियों को जीएसटी का फायदा ग्राहकों को देने के निर्देश भी दिए। इस दौरान महिलाओं को भी जीएसटी के फायदे बताए।

मुख्यमंत्री ने बाजार में विभिन्न प्रतिष्ठानों पर जीएसटी बचत उत्सव के स्टिकर लगाए। उन्होंने कहा कि सरकार 29 सितंबर तक विशेष जन-जागरूकता अभियान चला रही है। इसमें लोगों के साथ व्यापारियों को जीएसटी सरलीकरण से होने वाले लाभों की जानकारी दी जाएगी।

सांसद, विधायक व महापौर ने पैदल घूम किया जागरूक

जीएसटी के नए स्लैब को लेकर राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी, विधायक कैलाश वर्मा व ग्रेटर निगम महापौर सौम्या गुर्जर के नेतृत्व में व्यापारियों ने सांगानेर के बाजारों में पैदल घूमकर लोगों को जागरूक किया। जीएसटी कम होने के फायदे बताएं।

सांसद व महापौर ने सांगानेर बस स्टैंड से दौरा शुरू किया, इसके बाद मुख्य बाजार होते हुए मालपुरा गेट तक दुकान-दुकान जाकर व्यापारियों को गुलाब का फूल दिया और ग्राहकों को जीएसटी का फायदा देने की बात कही। व्यापार महासंघ सांगानेर के अध्यक्ष त्रिलोक चौधरी सहित अन्य व्यापारी भी साथ रहे।

Updated on:

23 Sept 2025 09:42 am

Published on:

23 Sept 2025 09:41 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / New GST Slab: तख्ती लेकर अचानक बाजार में निकले CM भजनलाल, दुकानों पर पहुंचकर ग्राहकों और व्यापरियों से कही ये बात

