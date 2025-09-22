Jaipur: CM भजनलाल शर्मा ने दिया बड़ा तोहफा, महारानी फार्म-मानसरोवर लिंक ब्रिज को खोला, जनता को मिली राहत

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को मानसरोवर क्षेत्र में महारानी फार्म-मानसरोवर लिंक ब्रिज के नवीनीकरण कार्य का लोकार्पण किया। लगभग छह करोड़ रुपए से अधिक की लागत से पुलिया के नवीन निर्माण कार्य के तहत बॉक्स कल्वर्ट पद्धति से इसकी ऊंचाई दो मीटर तक बढ़ाई गई है।
इससे वर्षाकाल में पुलिया पर द्रव्यवती नदी के जल का बहाव नहीं होने से पुलिया पर यातायात सुचारू होगा तथा आमजन को बड़ी राहत मिलेगी। उल्लेखनीय है कि दुर्गापुरा टोंक रोड क्षेत्र को मानसरोवर से जोड़ने वाली यह पुलिया महारानी फार्म एवं अग्रवाल फार्म के मध्य द्रव्यवती नदी पर स्थित है।
पूर्व में इस पुलिया की ऊंचाई कम होने के कारण वर्षाकाल में नदी का पानी पुलिया के ऊपर से बहकर निकलता था, जिससे यातायात अवरूद्ध हो जाता था। आमजन को इससे होने वाली परेशानी को देखते हुए शर्मा ने पुलिया की ऊंचाई बढ़ाने के निर्देश दिए थे। इस अवसर पर नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन राज्य मंत्री झाबर सिंह खर्रा, नगर-निगम ग्रेटर उपमहापौर पुनीत कर्णावट तथा जेडीए एवं संबंधित विभागों के उच्चाधिकारी मौजूद थे।
गौरतलब है कि जेडीए ने रपट का काम छह माह में पूरा करने का समय तय किया था, लेकिन इसे पूरा करने में नौ माह लग गए। इस दौरान दो बार डेडलाइन भी बढ़ाई गई। टोंक रोड से मानसरोवर को जोड़ने वाली इस मुख्य सड़क से रोजाना हजारों लोग गुजरते हैं। प्रतिघंटा यहां से एक हजार से अधिक वाहन निकलते हैं, लेकिन पिछले नौ माह से रपट निर्माण के चलते वाहन चालकों को पांच किलोमीटर लंबा चक्कर लगाकर मानसरोवर और टोंक रोड पहुंचना पड़ रहा है। इससे लाखों रुपए के डीजल-पेट्रोल की बर्बादी होती थी।