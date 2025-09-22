रानीवाड़ा विधायक की एक्स पर पोस्ट वायरल, पूर्व मंत्री और पुत्र पर लगाए आरोप, कहा-जल्द करूंगा खुलासा

देवासी ने सोशल मीडिया एक्स पर पिछली सरकार में एक पूर्व मंत्री और उसके पुत्रों से धमकियां मिलने का हवाला भी पोस्ट में दिया है। पोस्ट में देवासी ने लिखा है कि कथित तौर पर जालोर, सिरोही के कुछ व्यक्तियों और सुंधा माता मंदिर के ट्रस्टियों के सहयोग से स्वयं परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। देवासी ने लिखा कि समाज के कमजोर वर्ग, नशा मुक्त समाज और अन्य मुद्दों के लिए मेरी लड़ाई जारी रहेगी। देवासी ने एक्स पर ये मैसेज खरगे, राहुल गांधी, आईएनसी राजस्थान, आईएनसी इंडिया, सचिन पायलट, टीकाराम जूली को पोस्ट किया है।