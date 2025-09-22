Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जालोर

रानीवाड़ा विधायक की एक्स पर पोस्ट वायरल, पूर्व मंत्री और पुत्र पर लगाए आरोप, कहा-जल्द करूंगा खुलासा

रानीवाड़ा विधायक रतन देवासी की एक्स पर डाली गई पोस्ट सोमवार को वायरल हुई। ऑफिशियल अकाउंट पर अल सवेरे डाली गई पोस्ट के बाद सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म रहा।

जालोर

kamlesh sharma

Sep 22, 2025

MLA Ratan Dewasi
फोटो सोशल मीडिया

जालोर। रानीवाड़ा विधायक रतन देवासी की एक्स पर डाली गई पोस्ट सोमवार को वायरल हुई। ऑफिशियल अकाउंट पर अल सवेरे डाली गई पोस्ट के बाद सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म रहा।

देवासी ने सोशल मीडिया एक्स पर पिछली सरकार में एक पूर्व मंत्री और उसके पुत्रों से धमकियां मिलने का हवाला भी पोस्ट में दिया है। पोस्ट में देवासी ने लिखा है कि कथित तौर पर जालोर, सिरोही के कुछ व्यक्तियों और सुंधा माता मंदिर के ट्रस्टियों के सहयोग से स्वयं परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। देवासी ने लिखा कि समाज के कमजोर वर्ग, नशा मुक्त समाज और अन्य मुद्दों के लिए मेरी लड़ाई जारी रहेगी। देवासी ने एक्स पर ये मैसेज खरगे, राहुल गांधी, आईएनसी राजस्थान, आईएनसी इंडिया, सचिन पायलट, टीकाराम जूली को पोस्ट किया है।

ये भी पढ़ें

पूर्व CM अशोक गहलोत बोले- विपक्ष की बातों पर ध्यान दे सरकार, सीएम भजनलाल को दी ये चेतावनी
भीलवाड़ा
Former CM Ashok Gehlot CM Bhajanlal Sharma

रैकी हो रही

पत्रिका ने रानीवाड़ा विधायक से एक्स पर पोस्ट के संबंध में पूछा तो उन्होंने स्वीकारा कि यह पोस्ट उन्होंने ही की है। उन्होंने किसी भी मंत्री या उसके परिवार के सदस्य का हवाला दिए बिना ही बताया कि उनकी रैकी हो रही है। जल्द ही वे इस पूरे मामले को उजागर करेंगे।

दो तीन दिन में करूंगा खुलासा

विधायक रतन देवासी ने कहा कि मामला संगीन है और इसी कारण से मैंने ये पोस्ट डाली है। संगठन में भी इस संबंध में अवगत करवाया है। अभी नाम का खुलासा उचित नहीं है। मैं प्रदेश से बाहर हूं। अगले दो तीन दिन में पूरा मामले का खुलासा करूंगा।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

22 Sept 2025 07:07 pm

Published on:

22 Sept 2025 07:04 pm

Hindi News / Rajasthan / Jalore / रानीवाड़ा विधायक की एक्स पर पोस्ट वायरल, पूर्व मंत्री और पुत्र पर लगाए आरोप, कहा-जल्द करूंगा खुलासा

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.