रानीवाड़ा विधायक की एक्स पर पोस्ट वायरल, पूर्व मंत्री और पुत्र पर लगाए आरोप, कहा-जल्द करूंगा खुलासा

जालोर। रानीवाड़ा विधायक रतन देवासी की एक्स पर डाली गई पोस्ट सोमवार को वायरल हुई। ऑफिशियल अकाउंट पर अल सवेरे डाली गई पोस्ट के बाद सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म रहा।
देवासी ने सोशल मीडिया एक्स पर पिछली सरकार में एक पूर्व मंत्री और उसके पुत्रों से धमकियां मिलने का हवाला भी पोस्ट में दिया है। पोस्ट में देवासी ने लिखा है कि कथित तौर पर जालोर, सिरोही के कुछ व्यक्तियों और सुंधा माता मंदिर के ट्रस्टियों के सहयोग से स्वयं परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। देवासी ने लिखा कि समाज के कमजोर वर्ग, नशा मुक्त समाज और अन्य मुद्दों के लिए मेरी लड़ाई जारी रहेगी। देवासी ने एक्स पर ये मैसेज खरगे, राहुल गांधी, आईएनसी राजस्थान, आईएनसी इंडिया, सचिन पायलट, टीकाराम जूली को पोस्ट किया है।
पत्रिका ने रानीवाड़ा विधायक से एक्स पर पोस्ट के संबंध में पूछा तो उन्होंने स्वीकारा कि यह पोस्ट उन्होंने ही की है। उन्होंने किसी भी मंत्री या उसके परिवार के सदस्य का हवाला दिए बिना ही बताया कि उनकी रैकी हो रही है। जल्द ही वे इस पूरे मामले को उजागर करेंगे।
विधायक रतन देवासी ने कहा कि मामला संगीन है और इसी कारण से मैंने ये पोस्ट डाली है। संगठन में भी इस संबंध में अवगत करवाया है। अभी नाम का खुलासा उचित नहीं है। मैं प्रदेश से बाहर हूं। अगले दो तीन दिन में पूरा मामले का खुलासा करूंगा।